Українська громада Франції вшанувала пам'ять Симона Петлюри

Представники української громади та дипломати посольства України у Франції вшанували пам’ять видатного українського громадсько-політичного й державного діяча Симона Петлюри, який загинув у Парижі 25 травня 1926 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Французькій Республіці.

«У комеморативній церемонії на кладовищі Монпарнас взяли участь голова Репрезентативного комітету українців у Франції Тарас Горішний, Голова Союзу українок у Франції Надія Мигаль, представники Біоліотеки ім. Симона Петлюри та знакові діячі української громади Франції», – поінформували в посольстві.

Нагадаємо, лідери українських громадських організацій та асоціацій у Франції та посольство України долучилися до урочистостей з нагоди Днів Анни Київської у середньовічному місті Санліс.

Фото: посольство України у Франції