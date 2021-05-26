Українська громада Франції вшанувала пам'ять Симона Петлюри
Укрінформ
Представники української громади та дипломати посольства України у Франції вшанували пам’ять видатного українського громадсько-політичного й державного діяча Симона Петлюри, який загинув у Парижі 25 травня 1926 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Французькій Республіці.
«У комеморативній церемонії на кладовищі Монпарнас взяли участь голова Репрезентативного комітету українців у Франції Тарас Горішний, Голова Союзу українок у Франції Надія Мигаль, представники Біоліотеки ім. Симона Петлюри та знакові діячі української громади Франції», – поінформували в посольстві.
Нагадаємо, лідери українських громадських організацій та асоціацій у Франції та посольство України долучилися до урочистостей з нагоди Днів Анни Київської у середньовічному місті Санліс.
Фото: посольство України у Франції