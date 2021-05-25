Українці долучилися до святкування Дня Анни Київської – Королеви Франції

Лідери українських громадських організацій та асоціацій у Франції та посольство України долучилися до урочистостей з нагоди Днів Анни Київської у середньовічному місті Санліс.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Французькій Республіці.

«Із року в рік ця травнева традиція продовжує збирати українців з паризького регіону та усієї Франції, а також знаходить позитивний відгук серед наших французьких друзів та партнерів», – розповіли в посольстві.

За повідомленням, традиційні заходи з цієї нагоди пройшли за участі Апостольського Адміністратора Єпархії святого Володимира Великого у Парижі, Владики Гліба Лончини, отця церкви Бориса і Гліба у м. Санліс Юрія Лещинського, Посла України у Франції Вадима Омельченка, а також лідерів українських громадських організацій та асоціацій у Франції.

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Посольство висловило подяку за підтримку цієї важливої об’єднавчої ініціативи Центру Анни Київської, Єпархії святого Володимира Великого у Парижі, Мерії міста Санліс та Українському кафедральному хору святого Володимира Великого.

Нагадаємо, українські військові та дипломати посольства України в рамках відзначення 76-ої річниці Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом вшанували пам'ять українців, загиблих на території Франції під час Другої світової війни.

Фото: посольство України у Франції