У США провели майстер-клас з писанкарства для українських дітей, усиновлених американськими родинами

У США в рамках виїзного консульського обслуговування громадян України у м. Норт-Порт, шт.Флорида відбулася зустріч з американськими родинами, які усиновили українських дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у США.

«Для діток був проведений майстер-клас з розпису писанок», – ідеться в повідомленні.

Посольство окремо подякувало українській громаді у м.Норт-Порт та у шт.Флорида за допомогу в організації консульського обслуговування і зустрічей.

Нагадаємо, українська діаспора у Греції створила відео за підсумками проєкту Colors of Pysanka.