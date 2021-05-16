Українська діаспора у Греції створила відео за підсумками проєкту Colors of Pysanka

Центр підтримки та розвитку культурної спадщини «Трембіта», який є осередком української діаспори Греції, створив slide show по завершенню фестивалю Colors of Pysanka – «Писанкове дерево».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні «Трембіти» у Фейсбуці.

Організатори щиро подякували всім учасникам за плідну співпрацю та за допомогу, підтримку у збереженні українських традицій, а також запросили до зустрічі у наступному році на фестивалі «Барви писанки» 2022.

Зауважимо, що фестиваль тривав з 10 по 29 квітня. Його метою було ознайомлення охочих з українськими великодніми традиціями.

Нагадаємо, у березні посол України Сергій Шутенко та президент Греко-Української Палати Іоанніс Поліхронопулос узгодили спільні урочисті заходи вшанування в Україні та Греції ювілейних дат: 200-річчя Грецької революції та 30-ї річниці Незалежності України.