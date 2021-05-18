Українці у Стамбулі зустрілася з заступником очільника МЗС України
Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі.
Зауважується, що у зустрічі також взяли участь посол України в Туреччині Андрій Сибіга, генконсул Олександр Гаман з дружиною Іриною Гаман, почесний член товариства Білал Ахмадов і дипломати ГКУ в Стамбулі.
«Василь Боднар поділився з учасниками зустрічі планами щодо вдосконалення взаємодії України із закордонними українцями та ідеями щодо новітніх напрямів такої співпраці. Активісти товариства розповіли про свою діяльність та проєкти, які плануються у найближчому майбутньому», – йдеться в повідомленні.
У консульстві додали, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню функціонування відділення української мови та літератури у Стамбульському університеті та перспективам розвитку співпраці в науково-освітній сфері, як важливої складової українсько-турецьких стратегічних відносин.
Нагадаємо, у березні в рамках візиту до Туреччини міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой зустрілися з представниками українських громад та української діаспори в Туреччині.