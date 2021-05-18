Українці у Стамбулі зустрілася з заступником очільника МЗС України

В Українському Товаристві у Стамбулі (Ukrayna Dayanışma Derneği) 17 травня відбулася зустріч активу товариства, викладачів відділення української мови та літератури Стамбульського університету із заступником міністра закордонних справ України Василя Боднаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі.

Зауважується, що у зустрічі також взяли участь посол України в Туреччині Андрій Сибіга, генконсул Олександр Гаман з дружиною Іриною Гаман, почесний член товариства Білал Ахмадов і дипломати ГКУ в Стамбулі.

«Василь Боднар поділився з учасниками зустрічі планами щодо вдосконалення взаємодії України із закордонними українцями та ідеями щодо новітніх напрямів такої співпраці. Активісти товариства розповіли про свою діяльність та проєкти, які плануються у найближчому майбутньому», – йдеться в повідомленні.

У консульстві додали, що окрему увагу співрозмовники приділили питанню функціонування відділення української мови та літератури у Стамбульському університеті та перспективам розвитку співпраці в науково-освітній сфері, як важливої складової українсько-турецьких стратегічних відносин.

Нагадаємо, у березні в рамках візиту до Туреччини міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой зустрілися з представниками українських громад та української діаспори в Туреччині.