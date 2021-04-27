Міністр Ткаченко зустрівся з головами українських спілок Анталії
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
«Співпраця України й Туреччини – це про широке поле можливостей. Їх варто використовувати. Радий сьогоднішній зустрічі з представниками української діаспори, адже вона про культурний обмін між двома країнами. Це важливий діалог, який, сподіваюсь, вдосконалить умови для українців за кордоном та знайде рішення на вже давно затяжні питання», – сказав міністр.
Він наголосив на важливості підтримувати духовну та генетичну єдність членів діаспори з Батьківщиною і пам’ятати, що невелика група людей, об’єднана єдиною метою, здатна на вагомі звершення. Зі свого боку міністр культури та туризму Туреччини наголосив, що країна реалізує заходи, спрямовані на комфортне проживання української діаспори.
«Ми вживаємо багатьох заходів, аби українці почувалися комфортно в Туреччині. Наприклад, до наявних аудіогідів додаємо аудіогід українською мовою. Переконаний, що на основі таких вже існуючих напрацювань, ми зможемо втілити ще дуже багато проєктів співпраці у сфері культури», – сказав турецький міністр.
За його словами, Україна й Туреччина мають потужну взаємодію та гарні відносини, які розвиваються з кожним днем та набувають нових вимірів у різних сферах.
Як повідомляв Укрінформ, у ході візиту Олександра Ткаченка в Туреччину було підписано спільну декларацію з метою посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.
Фото: МКІП України