Міністр Ткаченко зустрівся з головами українських спілок Анталії

У рамках візиту до Туреччини міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой зустрілися з представниками українських громад та української діаспори в Туреччині.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Співпраця України й Туреччини – це про широке поле можливостей. Їх варто використовувати. Радий сьогоднішній зустрічі з представниками української діаспори, адже вона про культурний обмін між двома країнами. Це важливий діалог, який, сподіваюсь, вдосконалить умови для українців за кордоном та знайде рішення на вже давно затяжні питання», – сказав міністр.

Фото: МКІП України

Він наголосив на важливості підтримувати духовну та генетичну єдність членів діаспори з Батьківщиною і пам’ятати, що невелика група людей, об’єднана єдиною метою, здатна на вагомі звершення. Зі свого боку міністр культури та туризму Туреччини наголосив, що країна реалізує заходи, спрямовані на комфортне проживання української діаспори.

Фото: МКІП України

«Ми вживаємо багатьох заходів, аби українці почувалися комфортно в Туреччині. Наприклад, до наявних аудіогідів додаємо аудіогід українською мовою. Переконаний, що на основі таких вже існуючих напрацювань, ми зможемо втілити ще дуже багато проєктів співпраці у сфері культури», – сказав турецький міністр.

За його словами, Україна й Туреччина мають потужну взаємодію та гарні відносини, які розвиваються з кожним днем та набувають нових вимірів у різних сферах.

Як повідомляв Укрінформ, у ході візиту Олександра Ткаченка в Туреччину було підписано спільну декларацію з метою посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.

Фото: МКІП України