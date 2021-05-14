Посольство України запросило турецьких друзів долучитися до конкурсу «Візерунки, вишиті Природою»

Посольство України в Турецькій Республіці запросило турецьких друзів взяти участь в конкурсі «Візерунки, вишиті Природою», яке посольство оголошує до Дня вишиванки.

Як передає Укрінформ, про це посольство України в Туреччині повідомило у Фейсбуці.

«Щороку кожен третій четвер травня українці в усьому світі відзначають День вишиванки – традиційного українського вбрання. Шануючи традиції та пам'ятаючи, що вишита сорочка для кожного українця є не лише одягом, але символом нашої ідентичності, самобутності та свободи, тож у цей особливий день ми одягаємо вишиванку. Підтримуючи традицію започатковану «Всесвітнім днем вишиванки»: щороку змістовно тематично наповнювати Свято, Посольство України в Турецькій Республіці, долучається до цьогорічної ініціативи», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 20 травня Всесвітньому дню вишиванки виповнюється 15 років. Це ювілейне святкування організатори вирішили присвятити українській традиційній музиці та екологічним проблемам (висихання річок, вирубки лісів і забруднення довкілля пластиком).

«Як пов’язані культурна спадщина та екологія? Насправді взаємопроникливо. Коли певна територія стає непридатною для життя, з часом зникає і вся місцева культура, яка століттями створювалася предками. Лише протягом останніх десятиліть в Україні висохло близько 10 тисяч річок. Це означає, що більше не використовуються їхні старовинні назви, зникають з ужитку пісні, казки, легенди, пов’язані з цими річками», – йдеться в повідомленні.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми та разом відзначити День вишиванки-2021, посольство запропонувало взяти участь у конкурсі «Візерунки, вишиті Природою», та просить надсилати свої світлини з відвідин України, на яких зображені річки, озера, ліси, гаї та інші зелені насадження у мальовничих куточках країни.

Фото просять надсилати до 19 травня цього року на електронну пошту: ua.emb.protocol.ankara@gmail.com або у коментарях під дописом у Фейсбуці. Автори найкращих фото отримають у подарунок автентичні українські вишиванки!

Нагадаємо, маленькі українці-діаспоряни записали відеопривітання до Дня дітей в Туреччині.

Фото: Всесвітній день вишиванки / Фейсбук