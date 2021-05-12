Жертв Другої світової війни вшанували активісти української громади у Болгарії

Активісти української громади у місті Варна, болгарські друзі України та працівники апарату військових аташе при посольстві України в Болгарії вшанували жертв Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Болгарія.

«У рамках вшанування пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років і відзначення перемоги над нацизмом у Морському парку міста Варна відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Пам’ятника українським воїнам, які загинули за свободу Болгарії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Північній Македонії представники української громади та посольства України в День пам’яті та примирення поклали квіти до пам’ятника Визволителям міста Скоп’є.