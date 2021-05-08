У Нідерландах керівник фундації "Голландія-Україна" отримав високу державну нагороду України

У Нідерландах керівника фундації "Голландія-Україна" Діка Найссена було нагороджено високою державною нагородою України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, вже понад 20 років його фундація активно допомагає Україні.

Йдеться про благодійні, соціальні та гуманітарні проєкти. Зокрема, відправляються медичні препарати та обладнання, спортивний інвентар. Гуманітарна допомога надається дітям з особливими потребами та малозабезпеченим родинам. Також фундацією організовуються навчальні програми для українських медиків, що сприяють налагодженню тісної взаємодії та взаємодопомоги між українськими та нідерландськими медичними працівниками.

Відповідно до Указу Президента України Діка Найссена було нагороджено Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за вагомий, особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну діяльність в Україні.

Варто зазначити, що завдяки активним зусиллям пана Найссена нідерландські благодійники та спонсори надають фінансову та матеріальну підтримку Фундації «Голландія-Україна», що дає можливість двічі на рік перевозити по 7 вантажних машин (фур) з гуманітарною допомогою для шкіл, дитячих санаторіїв, лікарень, людей з особливими потребами, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також пан Найссен зібрав та передав 10 тис. євро на ремонт Дитячого психоневрологічного санаторію в с. Нова Маячка (Херсонська обл.) та 15 тис. євро на ремонт та оснащення дитячого майданчику Дитячої туберкульозної лікарні м.Олешки (Херсонська обл.).

Залізнична лікарня м.Херсона отримала машину медичної швидкої допомоги та спонсорську допомогу розміром 35 тис. євро на ремонт та оснащення кімнати для водних фізіопроцедур.

Завдяки благодійній діяльності Найссена між лікарями України та Нідерландів налагоджена продуктивна взаємодія. Загалом, в період з 1999 до 2020 роки фундацією в Україну було перевезено 684 вантажних машин з гуманітарною допомогою вартістю 20 млн. євро.

Фото: Ірина Драбок