Великодню літургію у словацькому місті Трнава провели українською мовою

У Кафедральному соборі Святого Івана Хрестителя у місті Трнава божественна літургія на Великдень вперше була відслужена українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Словацькій Республіці.

«Святкову Літургію відправив отець Ігор Марусин, новопризначений настоятель для українців в Братиславській єпархії, священник УГКЦ. Великодню Службу співслужив отець Андрій Євчук, Секретар Апостольської Нунціатури в Словацькій Республіці, родом з України», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що служба Божа українською мовою відбулася за сприяння Його Преосвященства Яна Ороша, Архиєпископа Трнавського, Преосвященного владики Петера Руснака, Єпарха Братиславського, а також української громади Словаччини.

Під час Святкової Літургії до присутніх українською мовою звернувся Архиєпископ Трнавський Ян Орош. Після Літургії відбулося освячення пасок та святкових страв.

Нагадаємо, у Братиславі 28 березня у храмі Святої Розалії під час онлайн-літургії єпископ Братиславської єпархії Словацької Греко-Католицької Церкви владика Петер Руснак зачитав декрет про призначення о. Ігоря Марусина настоятелем парафії греко-католиків української національності, що проживають на території Братиславської єпархії.

Фото: посольство України у Словацькій Республіці