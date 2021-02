У Нідерландах своє 70-річчя відзначив Візантійський хор, який презентує світові українську культуру

Утрехтський Візантійський хор у Нідерландах відсвяткував 70-й ювілей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Фейсбук-сторінку посольства України в королівстві.

Колектив, що співає українською мовою православних пісень, був заснований 9 лютого 1951 року видатним українським хоровим диригентом та музикознавцем Мирославом Антоновичем. Візантійський хор складався виключно із нідерландців та виконував лише україномовний репертуар.

«Вже понад сім десятиліть Утрехтський Візантійський хор репрезентує світові українську культуру, мову і традиції та став справжньою візитівкою українського музичного мистецтва у Нідерландах», - зазначили в українському посольстві.

Основу Візантійського хору склали українські семінаристи Антоновича, які після Другої світової війни опинилися в Нідерландах.

Мирослав Антонович протягом сорока років був очільником хору та виховав не одне покоління шанувальників України та українського хорового співу.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands