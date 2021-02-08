Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» відзначила 17-річчя діяльності

Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» (Fourth Wave Canada) в Канаді 6 лютого відзначила 17-ту річницію своєї діяльності.

Про це повідомляється на сторінці МОУГ «Четверта хвиля» в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дорогі друзі, хочемо поділитися з вами приємною подією: 6 лютого 2021 року "Четверта хвиля" святкує своє 17-ліття. Саме в цей день у 2004 році була створена та офіційно зареєстрована наша організація – Міжнародна організація українських громад "Четверта хвиля", яка також є членом Світового конґресу українців (СКУ)», - йдеться у дописі.

Наразі організацію, що відома реалізацією благодійних проєктів, очолює Люба Славатинська.

Як зазначається, цьогоріч вперше від дня свого заснування «Четверта хвиля» відзначає свій день народження без співзасновниці та натхненниці організації Анни Кісіль.

«Світлої пам’яті пані Аня не лише доклала своїх зусиль для створення організації, а й розбудовувала Четверту хвилю всі роки її існування. Нам, членам Четвертої хвилі, пощастило мати в особі пані Ані гарний приклад, як віддано та сумлінно виконувати основні завдання організації - підтримувати єдність української громади в Канаді та сприяти її зміцненню і розбудові; розвивати та популяризувати українські національні надбання, українську культуру та мову, як складові елементи канадського багатокультурного середовища; сприяти утвердженню України як незалежної демократичної держави; підтримувати зв’язок з українцями в Україні та сприяти взаємообміну досягненнями українців Канади і України в площині культури, науки, освіти, бізнесу тощо; надавати соціальну підтримку потребуючим українцям в Україні; надавати інформаційно-координаційну та іншу підтримку членам організації та потребуючим українцям у питаннях адаптації в Канаді; діяти згідно з принципами «Свій до свого по своє» або «Добробут усіх через участь кожного»», - зауважується на сайті «Четвертої хвилі».

Членкиня дирекції МОУГ «Четверта хвиля» Таміла Карпик у Фейсбуці подякувала «сотням волонтерів, партнерів, спонсорів і просто небайдужих людей по обидва боки океану», які долучаються до різних проєктів організації.

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав МОУГ «Четверта хвиля», що активно діє в Канаді, з річницею. В СКУ також зазначили, що «в цей день ми також з вдячністю вшановуємо пам'ять однієї з засновниць організації, натхненниці, відданої громадській праці Анни Кісіль».

Анна Кісіль – видатна діячка української діаспори Канади, підприємиця та меценатка, віцепрезидентка Світового конґресу українців (СКУ), голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО), співзасновиця та головна натхненниця МОУГ «Четверта хвиля». Її не стало 16 листопада 2020 року в Торонто після річної боротьби з важкою недугою.

Фото: Fourth Wave Canada/ МОУГ "Четверта Хвиля" (з архіву)