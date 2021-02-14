Українська громада в Іспанії звернулася до уряду країни через діяльність Шарія

Громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через активну антиукраїнську діяльність блогера Анатолія Шарія.

Про це йдеться в листі від імені п’ятьох українських громадських об’єднань в країні, розміщеному на Фейсбук-сторінці одного з підписантів - «Української громади Іспанії за права, честь і гідність українців» від 12 лютого, передає Укрінформ.

Автори опублікували звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами. У тексті, зокрема, висловлена підтримка рішення Президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne та Zik.

«Ми, українці, що проживають в Іспанії, українські асоціації, організації в Мадриді та по всій Іспанії, розуміємо та підтримуємо необхідність цього кроку, оскільки ми самі є свідками того, як ця пропаганда поширюється з початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій Анатолій Анатолійович, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського», – йдеться в україномовному варіанті листа.

Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але, враховуючи досвід і «сумнівне кримінальне минуле» Шарія, має підозри щодо намірів блогера. Це обґрунтовується, зокрема, тим, що, за даними ЗМІ, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

«Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і, перш за все, проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну. Ми поділяємо захист основних прав усіх людей, які живуть в Іспанії, але ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації та пропаганди щодо України, яка також поширюється Іспанією», – зазначається в листі.

Його автори просять голову МВС Іспанії «звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій», та протидіяти поширенню дезінформації.

Згідно з заявою «Української громади Іспанії», звернення підтримали п’ять об’єднань: Федерація українських асоціацій в Іспанії, Українська асоціація «Джерело» (Каталунія), Асоціація українців Кантабрії «Оберіг», Українська асоціація в Астурії «Віче» та Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців.

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Крім того, Координаційна рада українських асоціацій Іспанії звернулася до місцевої телевізійної корпорації Atresmedia з проханням вилучити провокаційні інтерв’ю блогера та його дружини Ольги Шарій.

Як повідомлялося, Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

Фото: flagmaster.com.ua, Українська Громада Іспанії за права, честь і гідність українців / Фейсбук