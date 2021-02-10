В Українському інституті Америки розпочався мовний онлайн-курс

Груповий онлайн-курс української мови для початківців проходить в Українському інституті Америки (УІА).

Про це повідомляється на сторінці установи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Курс розпочався 2 лютого і триватиме 10 тижнів.

Усі поточні заняття проводяться онлайн. Вартість курсу 400 доларів.

«Вивчаючи українську мову у нас, ви також дізнаєтесь більше про українську культуру та традиції», - зазначили в Українському інституті Америки.

Усі зацікавлені могли звертатися за телефоном 212-288-8660 або не електронну пошту: info@ukrainianinstitute.org.

Більше інформації про курси української в УІА можна дізнатися на сайті інституту.

Український інститут Америки є неприбутковою організацією, метою якої є просування українського мистецтва, музики, літератури та української діаспори. Інститут проводить мистецькі виставки, концерти, кінопокази, поетичні читання, літературні вечори, дитячі програми, лекції, симпозіуми та освітні програми. Усі вони відкриті для публіки.