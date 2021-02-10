У США українці готуються відзначити 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Українські громадські й культурні організації в США готують заходи до 150-го ювілею видатної української письменниці, перекладачки, громадської та культурної діячки Лесі Українки.

Про це повідомляється на сторінках подій в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, Союз українок Америки, відділ Нью-Йорк, проведе 26 лютого свято «З днем народження, Лесю!», на яке запрошує всіх охочих. Реєстрація до 25 лютого включно. Посилання на подію буде надіслане після реєстрації, повдіомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Український культурний осередок м. Лос-Анджелес запрошує 28 лютого на концертно-театральну програму «Велична жінка Леся Українка», повідомляється на сторінці осередку в Фейсбуці.

«25 лютого 2021 року відзначатиметься 150-річчя від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Ще у 2018 році Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення на державному рівні цієї події. Кожну громаду України та українців по усьому світові надихали долучитись до цього процесу і організувати свій захід присвячений видатній українській письменниці Лесі Українці. Отже, Український культурний осередок м. Лос-Анджелес долучається до цієї ініціативи», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні. Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки 25 лютого. Читайте також: Лесине слово – різними мовами: в Україні й діаспорі готують спільний захід до ювілею Лесі Українки У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами, проєктами тощо, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ, Німеччині та інших країнах, українські дипломатичні та консульські установи за кордоном тощо.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Culture Center - UCC