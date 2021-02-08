Акція від СУМ діаспори «Теплом зігріємо серця» дісталася Львова

Близько 130 дітей учасників АТО/ООС зі Львова та діти вимушених переселенців отримають подарунки від юнаків і юначок Спілки української молоді (СУМ) з діаспори в рамках щорічної акції «Теплом зігріємо серця».

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, через карантинні обмеження в СУМ були змушені відмовитися від традиційного масового святкування з нагоди акції. Натомість свої подарунки діти можуть забрати в Домівці Львівського осередку СУМ. Принагідно дітлахи також матимуть змогу «познайомитися з сумівцями, подивитися відеоролики про те, як ці подарунки готували їхні ровесники з діаспори, випити теплого чаю в дружній компанії та зробити фото на пам’ять».

Голова Львівської обласної організації СУМ в Україні Андріана Харів зауважила: «Ця акція є дуже важливою нагодою для нас висловити свою повагу і вдячність українським військовим, підтримати їхні сім’ї і в такий спосіб подарувати їм тепло, якого вони були позбавлені».

Зазначається, що акція СУМ «Теплом зігріємо серця» продовжує мандрувати Україною.

Раніше у січні члени Спілки української молоді в Іспанії, США та Канади в рамках акції «Теплом зігріємо серця» надіслали іменні різдвяні подарунки для дітей українських військових з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, що базується в м.Миколаїв. Було зібрано понад 400 гостинців.

Також члени Спілки української молоді з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали у січні 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО з Київщини.

Гостинці від сумівців діаспори в рамках щорічної акції «Теплом зігріємо серця» отримала днями також 61 дітина учасників АТО/ООС з Кагарлицького району Київської області.

Минулого тижня майже 80 дітей українських військовослужбовців зі Стрия Львівської області отримали подарунки від членів Спілки української молоді (СУМ) із закордону.

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Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України

Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) було вирішено провести не в день святого Миколая 19 грудня, а в період різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.

За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Укрінформ, Ukrainian Youth Association - CYM Global