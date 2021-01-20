Сумівці зі США передали різдвяні подарунки дітям учасників АТО з Київщини

Члени Спілки української молоді (СУМ) з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО в Україні в рамках акції «Теплом зігріємо серця».

Про це повідомляється на сторінці Світової Управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Подарункові наплічники дітям, батьки яких захищали кордони на сході України, передали українці зі США. Дякуємо за подарунки! Ваші гостинці дійсно дітям зігрівають серця і наповнюють очі щастям», - сказала голова Сквирського осередку СУМ в Україні Наталія Вигівська.

Вона зазначила, що «кожен пакунок - крапелька радості, частинка тепла і любові українським дітям, батьки яких пройшли горнило війни з одвічним ворогом України».

Вигівська зауважила: «Виховання патріотів і свідомих громадян - мета і завдання організації. Участь в громадських справах - один із найефективніших виховних методів. Життя підказує - майбутнє України залежатиме від активного в спільноті, патріотично налаштованого громадянина. Це запорука нашого виживання і ствердження в післякороновірусному світі».

Читайте також: Спілка української молоді готується відзначити 75-річчя в діаспорі Голова Сквирського осередку СУМ в Україні принагідно подякувала українцям діаспори за турботу, солідарність, щедрі й щирі серця. Раніше у січні члени Спілки української молоді в Іспанії, США та Канади в рамках акції «Теплом зігріємо серця» надіслали іменні різдвяні подарунки для дітей українських військових з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, що базується в м.Миколаїв. Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) відбуватиметься не в день святого Миколая (19 грудня), а в період різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні. За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США. У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global