Сумівці зі США передали різдвяні подарунки дітям учасників АТО з Київщини
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Укрінформ
Члени Спілки української молоді (СУМ) з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО в Україні в рамках акції «Теплом зігріємо серця».
Про це повідомляється на сторінці Світової Управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Подарункові наплічники дітям, батьки яких захищали кордони на сході України, передали українці зі США. Дякуємо за подарунки! Ваші гостинці дійсно дітям зігрівають серця і наповнюють очі щастям», - сказала голова Сквирського осередку СУМ в Україні Наталія Вигівська.
Вона зазначила, що «кожен пакунок - крапелька радості, частинка тепла і любові українським дітям, батьки яких пройшли горнило війни з одвічним ворогом України».
Вигівська зауважила: «Виховання патріотів і свідомих громадян - мета і завдання організації. Участь в громадських справах - один із найефективніших виховних методів. Життя підказує - майбутнє України залежатиме від активного в спільноті, патріотично налаштованого громадянина. Це запорука нашого виживання і ствердження в післякороновірусному світі».