Діти військових з Миколаєва отримали різдвяні подарунки від сумівців з діаспори

Члени Спілки української молоді в Іспанії, США та Канади в рамках акції «Теплом зігріємо серця» надіслали іменні різдвяні подарунки для дітей українських військових з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У Миколаєві, діти військовослужбовців 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України отримали різдвяні іменні подарунки від української діаспори з Іспанії та США – від членів Спілки української молоді в рамках акції «Теплом зігріємо серця»», - йдеться у дописі.

Представниця осередку Спілки української молоді на Миколаївщині Ольга Поліщук розповіла про велику організаційну роботу, яка передувала святу.

Вона зазначила, що «Теплом зігріємо серця» - це світова акція, яка проводиться з 2014 року, в Миколаєві – лише вдруге.

«Пакунки надходили з-за кордону, з Королівства Іспанія від Спілки української молоді в Королівстві Іспанія, зі США від Ukrainian American Youth Association – CYM, інші пакунки фінансувалися також Ukrainian Youth Association of Canada (CYM), Канада. Ми зібрали понад 400 подарунків для дітей військовослужбовців бригади. Частина їх ще в дорозі, понад місяць йдуть із США… Але більша частина вже є і ми раді привітати і вас, шановні військовослужбовці, з різдвяними святами», - зазначила Поліщук.

Розповідається, що кожен подарунок – оригінальний, абсолютно однакових та типових не було. Ровесники з української діаспори Іспанії та США подарували дітям миколаївських десантників іграшки та сувеніри, солодощі, олівці, приладдя для занять творчістю, книги, інші милі дитячому серцю речі, акуратно упаковані в нові шкільні рюкзаки.

Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України

Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) відбуватиметься не в день святого Миколая (19 грудня), а в період різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.

За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Фейсбук