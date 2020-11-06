Спілка української молоді збирає подарунки до Різдва для дітей переселенцівї та воїнів в Україні

Спілка української молоді (СУМ) проводить щорічну благодійну акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУМ в Канаді (Ukrainian Youth Association of Canada (CYM) в Фейсбуці.

«Сумівці світу вже сьомий рік поспіль організовують акцію «Теплом зігріємо серця» з метою потішити подарунками дітей в Україні в час Різдва! Допоможіть нам в цьому благодійному ділі!», - йдеться у дописі.

Зазначається, що підготовчий етап цьогорічної акції стартував наприкінці жовтня. Крім безпосередньо подарунків, у рамках акції також збирають кошти на придбання гостинців-«миколайчиків».

«Закликаємо Крайові Управи, осередки, членство, їхніх батьків та людей доброї волі долучитися до цієї доброчинної ініціативи, щоби подарувати радість свята тим українським дітям, які пізнали біль, спричинений бойовими діями на сході України. Збір коштів націлений на придбання канцелярського і шкільного приладдя, теплого одягу, взуття, книг, іграшок та ін. для цих дітей», - йдеться на сайті СУМ.

Зауважується, що цьогорічна акція матиме деякі особливості. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) відбуватиметься не в день святого Миколая (19 грудня), а в період Різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.

За більш детальною інформацією щодо акції можна звертатися до відповідних осередків або Крайових управ СУМ.

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Повідомляється, що торік під час акції «Теплом зігріємо серця» було зібрано 20 000 доларів США, завдяки чому вдалося порадувати понад 800 дітей.

За останні 6 років сумівці з усього світу передали 12 584 подарунки на загаьну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу “Благодійна Україна – 2017”.

Детальніше про те, як зробити пожертву, можна дізнатися тут. Кошти приймаються до кінця листопада.

Фото: Ukrainian Youth Association of Canada (CYM)