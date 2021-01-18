Спілка української молоді готується відзначити 75-річчя в діаспорі

Спілка української молоді (СУМ) в 2021 році відзначатиме 75 років СУМ в діаспорі та готує відповідну програму.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ (Ukrainian Youth Association - CYM Global) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У рамках відзначення цьогорічного ювілею на різних теренах відбуватиметься чимало заходів, присвячених цій події. Як повідомили в організації, крім світового та крайового рівнів, святкування 75-ліття відновлення СУМ в діаспорі знайде свій відгомін й на рівні осередковому, бо саме там твориться ця організація й гуртується її активне членство – запорука дальшого розвитку Спілки української молоді.

«Спілка української молоді входить у ювілейний рік - рік відзначення 75-ліття СУМ в діаспорі. Ця подія, від якої нас відділяє більш як сім десятків років, мала важливе значення для дальшого становлення та розвитку організації. Опинившись за межами рідного краю, тисячі українців знайшли спосіб, що зберегти те важливе, що єднає їх з Батьківщиною й спонукає до праці заради неї - так було відновлено Спілку української молоді на чужині. За 75-років праці на еміграції Спілка виросла в потужну організацію, яка діє в 12 країнах світу, й об’єднує кількатисячне членство різного віку», - зазначили в СУМ.

Як зауважується, організація розвивається, змінюється, у неї з’являються нові напрямки праці, але незмінним є пріоритет, закладений у головному гаслі СУМ – жити й працювати на славу Бога й України.

У рамках відзначення 75-ї річниці відновлення Спілки української молоді в діаспорі в організації мають на меті не лише кинути погляд у минуле СУМ, але й вшанувати тих, завдяки кому стало можливим її сьогодення. А головно – «продемонструвати самим собі та світові, що Спілка збудована на міцних підвалинах віри, дієвості, почуття обов’язку та патріотизму, які завжди були притаманні її членству» і на яких СУМ будує своє майбутнє.

Голова Світової Управи Спілки української молоді Андрій Бігун у відеозверненні з нагоди початку відзначення 75-ої річниці СУМ в діаспорі зауважив, зокрема, що «у 1946 році відбулися події, унаслідок яких сьогодні ми і наші діти маємо нагоду бути складовою частиною Спілки української молоді».

Він повідомив, що за цей період відбулися 19 світових конґресів та 8 світових злетів СУМ, було розбудовано 17 осель і місць таборування СУМ у світі.

Як зауважив Бігун, сумівці посідали та продовжують відігравати провідні ролі у нашому суспільстві». Він нагадав, що серед вихованців СУМ - три президенти Світового конґресу українців, двоє українських міністрів, четверо висвячених єпископів та багато інших, про заслуги яких «можна написати томи».

Бігун закликав бути вірними заклику сумівського гімну: «Гордо несім нашу славу!».

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Як відомо, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, США тощо.

Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global