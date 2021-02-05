Сумівці діаспори передали подарунки дітям українських захисників з Львівщини
Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зауважується, ровесники з діаспори зібрали та надіслали 78 гостинців синам і донькам українських захисників в рамках щорічної доброчинної акції СУМ «Теплом зігріємо серця».
Адресатам пакунки передали члени Стрийського осередку СУМ в Україні.
Також члени Спілки української молоді (СУМ) з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали у січні 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО з Київщини.
Гостинці від сумівців діаспори в рамках щорічної акції «Теплом зігріємо серця» отримала днями також 61 дітина учасників АТО/ООС з Кагарлицького району Київської області.
Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України
Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) було вирішено провести не в день святого Миколая 19 грудня, а в період різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.
За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.
У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».
Фото: Укрінформ, Ukrainian Youth Association - CYM Global