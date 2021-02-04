Діти учасників АТО/ООС з Кагарличчини отримали подарунки від сумівців діаспори

Гостинці від закордонних українців – членів Спілки української молоді (СУМ) отримали діти учасників АТО/ООС з Кагарлицького району Київської області в рамках щорічної акції «Теплом зігріємо серця».

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, гостинці цьогоріч вручили 61 дитині. Подарунки придбали за рахунок коштів, зібраних сумівцями діаспори під час акції «Теплом зігріємо серця».

«Ми проводимо таку акцію із 2014 року. У попередні роки сумівці передавали маленьким українцям адресні подарунки, які купували за кошти, зібрані під час різноманітних благодійних та мистецьких акцій. Цього ж року пандемія внесла свої корективи. Тож ми закупили подарунки вже в Україні. Але від цього щирість, яка вкладена в них, тепло сердець юних українців закордоння аж ніяк не стали меншою», - зауважила координаторка акції в Кагарлицькому районі Віра Куцманд.

Раніше у січні члени Спілки української молоді в Іспанії, США та Канади в рамках акції «Теплом зігріємо серця» надіслали іменні різдвяні подарунки для дітей українських військових з 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, що базується в м.Миколаїв. Було зібрано понад 400 гостинців.

Також члени Спілки української молоді (СУМ) з Чикаго (штат Іллінойс) та Пассейка (штат Нью-Джерсі) передали у січні 40 пакунків-подарунків дітям учасників АТО в Україні з Київщини.

Як повідомлялося, сумівці світу восени 2020 року вже сьомий рік поспіль розпочали акцію «Теплом зігріємо серця» зі збору різдвяних подарунків для дітей вимушених переселенців з Донбасу та захисників України

Цього разу акція має деякі особливості через пандемію коронавірусу. Зокрема, її заключний етап (вручення подарунків) було вирішено провести не в день святого Миколая 19 грудня, а в період різдвяних свят – з 25 грудня 2020 по 19 січня 2021 року. Такі зміни Світова Управа СУМ прийняла на пропозицію Крайової Управи СУМ в Україні.

За останні 6 років сумівці з усього світу під час ініціативи «Теплом зігріємо серця» передали в Україну 12 584 подарунки на загальну суму 320 000 доларів США.

У 2017 році СУМ стала переможцем в номінації «Молодіжна та дитяча благодійність» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2017».

Фото: Укрінформ, Ukrainian Youth Association - CYM Global