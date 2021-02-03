В Українському інституті в Лондоні розповіли про проєкт «10 речей, які кожен має знати про Україну»

Презентувати нові факти про визначні постаті та події в Україні покликаний проєкт «10 речей, які кожен має знати про Україну» Українського інституту в Лондоні.

Детальніше ідею і значення цієї ініціативи в межах Програми підтримки українських студій імені І. Лисяка-Рудницького Українського інституту (УІ) розкрила директорка Українського інституту в Лондоні Олеся Хромейчук, повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку УІ в Фейсбуці.

«Україна та її спадщина дуже різноманітні. Серія відео «10 речей, які кожен має знати про Україну» представить частину цього різноманіття. Цим проєктом ми сподіваємося відкрити глядачам нові, менш відомі факти про визначних людей і події в Україні. Тож фільми будуть цікаві не лише людям за межами України, а й тим, хто живе в Україні», - зазначила Хромейчук.

Вона зауважила: «Звісно, ми хотіли б, щоб люди дізналися ще більше про Україну, але ці десять роликів можуть стати гарним початком знайомства».

Директорка Українському інституті в Лондоні пояснила: «В епоху соціальних мереж та нестачі уваги ми обрали формат коротких відео, аби вони поширювалися і їх подивилися якомога більше людей. Вони будуть корисними як вступні матеріали до освітніх курсів із історії України, так і як нагода для всіх нас продовжувати відкривати захоплюючу спадщину України»

Переглянути всі відео можна за посиланням: https://bit.ly/3qoE8Pj.

Зазначається, що проєкт «10 речей, які кожен має знати про Україну» розповідає про визначних осіб, історичні та культурні події в Україні. Провідні вчені запрошують переосмислити відомі та звичні для України явища у локальному та світовому контекстах і зрозуміти їх вплив на світову історію.

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Як повідомлялося, Український інститут в Лондоні заснований у 1979 році кардиналом Йосифом Сліпим, Патріархом Української греко-католицької церкви. Метою інституту є поширення у Великій Британії інформації про Україну та українців у сферах мистецтва, мови, літератури, історії, релігії, культури та спадщини, традицій та поточних справ.

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Фото: Укрінформ, Ukrainian Institute - Український інститут