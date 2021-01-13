В Українському інститути в Лондоні запланували три нові проєкти на цей рік
Про це повідомляється на сайті глобальної фандрейзінгової онлайн-платформи JustGiving, передає Укрінформ.
Як розповідається, Українському інституту в Лондоні не вистачає в цілому 5 тис. фунтів стерлінгів на проєкти, загальна вартість яких становить 12,5 тис. фунтів стерлінгів.
Зокрема, 3 тис. фунтів стерлінгів планується зібрати на створення нового вебсайту інституту, який розроблять українські ветерани АТО. Повна сума за новий вебсайт становить 5 тис. фунтів стерлінгів.
«Нам потрібно удосконалити наші можливості в Інтернеті, оскільки ми переходимо у віртуальний режим із більшою кількістю подій та розширюємо наші цифрові проєкти та ресурси», - зазначили в інституті.
В Українському інституті в Лондоні зазначили, що реалізують цей проєкт спільно з ініціативою «Veteranius», яка допомагає українським ветеранам та внутрішньо переміщеним особам навчатися та набувати досвід роботи в галузі ІТ.
«Отже, підтримуючи наш новий вебсайт, ви також підтримаєте українських ветеранів в отриманні ними нових професійних навичок», - зауважили в інституті.
Дізнайтися більше про проєкт «Veteranius» можна тут: https://razomforukraine.org/projects/veteranius/.
Український інститут в Лондоні цьогоріч також запроваджує нову щорічну грошову премію для перекладачів. Вона надаватиметься за переклади українських коротких прозових чи поетичних творів англійською мовою в рамках діяльності інституту з поширення інформації про українську культуру в Великій Британії та за її межами.
Як зазначається, цьогорічний перекладацький конкурс фокусуватиметься на творчості Лесі Українки з нагоди 150-ї річниці її народження.
Повна сума, необхідна для запровадження премії – 2,5 тис. фунтів стерлінгів; необхідно зібрати 500.
Крім того, Український інститут в Лондоні в 2021 році планує продовжити діяльність з популяризації українського кіно. «Ми сподіваємось, вам сподобався наш онлайн-кінофестиваль в 2020 році, організований у партнерстві з Українськими студіями в Кембриджському університеті (Cambridge Ukrainian Studies). Майже 1000 осіб зареєструвались для перегляду фільмів, які ми вибрали для вас і показали безкоштовно», - нагадали в інституті і зазначили, що хотіли б популяризувати українське кіно, проводячи щорічний кінофестиваль – публічно чи онлайн.
Як зазначається, витрати на організовані Українським інститутом в Лондоні кінофестивалі становлять близько 5 тис. фунтів стерлінгів, тож в установі сподіваються зібрати недостаючі 1,5 тис. фунтів до зазначеної вище суми, яка є достатньою для покриття прав на чотири фільми.
В інституті нагадали, що він на 100% фінансується за рахунок благодійних пожертв та надходжень від заходів.
Наразі з необхідних 5 тис. вже зібрано майже половину - 2230 фунтів стерлінгів, зазначається на платформі JustGiving.
Український інститут в Лондоні заснований у 1979 році Патріархом Української греко-католицької церкви кардиналом Йосифом Сліпим.
Метою інституту є поширення у Великій Британії інформації про Україну та українців у сферах мистецтва, мови, літератури, історії, релігії, культури та спадщини, традицій та поточних справ.
Діяльність Інституту підтримує зареєстрований у Великобританії благодійний фонд Українське релігійне товариство Святої Софії.
Фото: Укрінформ, justgiving.com