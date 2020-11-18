Онлайн-фестиваль Ukrainian Film Festival 2020 пропонує два тижні українського кіно

У Великій Британії 17 листопада стартував онлайн український кінофестиваль Ukrainian Film Festival 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Зазначається, що до 1 грудня на фестивальній платформі https://ukrainianfilmfest.takflix.com/ до перегляду цілодобово і безкоштовно доступні чотири сучасні українські стрічки з англійськими субтитрами: «Забуті» (The Forgotten) Дар’ї Онищенко, «Брама» (The Gateway) Володимира Тихого, «Домашні ігри» (Home Games) Аліси Коваленко та «Поїзд "Київ-Війна"» (Train:Kyiv-War) Корнія Грицюка.

«Врятуйтеся від суму другого локдауну та зануртесь у досвід, що перебуває за межами ваших кордонів - від містичного трилера про життя в Чорнобильській зоні до потужного документального фільму про молоду футболістку, яка бореться за свої мрії, незважаючи ні на що», - йдеться у повідомленні.

Організаторами фестивалю виступили Український інститут в Лондоні (Ukrainian Institute London) та Українські студії в Кембриджському університеті (Cambridge Ukrainian Studies) у партнерстві з Takflix.

Зауважується, що стрічки можна переглянути лише на території Великої Британії, проте долучитися до подальшої дискусії за участі режисерів цих фільмів зможуть охочі з будь-якої точки світу.

Перша панель питань-відповідей відбудеться 19 листопада з Дар’єю Онищенко. Друга – 26 листопада з Володимиром Тихим. Третя – 30 листопада з Алісою Коваленко і четверта – 1 грудня з Корнієм Грицюком.

Детальніша інформація - тут.

Як зазначається, завдяки фінансовій підтримці Українських студій в Кембриджському університеті перегляд фільмів безкоштовний, проте всі охочі можуть зробити благодійні внески для підтримки подальших проєктів Українського інституту в Лондоні.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Institute London