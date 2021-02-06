В СКУ привітали зі 100-річчям визнання Аргентиною УНР та розповіли про роль української громади

Свiтовий конґрес українців (СКУ) з нагоди відзначення 5 лютого 100-річчя визнання Української Народної Республіки Аргентинською Республікою привітав всіх українців із цією визначною датою та наголосив на важливій діяльності місцевої української громади.

Про це повідомляється на стоірнці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

З відповідною відеопромовою виступив Президент СКУ Павло Ґрод.

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«Дорогі друзі! Queridos amigos!

Від імені Свiтового конґресу українців щиро вітаю вас із століттям дружби між Україною та Аргентиною!

Важко переоцінити важливість цих дружніх відноси, які історично були закріплені визнанням Аргентиною Української Народної Республіки в 1921 році та незалежності України в 1991 році.

Ми знаємо, що Аргентина є однією з держав, яка стала рідним домом для майже 300 тисяч українців, які пржоивають на цих землях ще з 1897 року. І тому ми вдячні українській громаді Аргентини, яка своїми діями долучалася до просування цих знакових подій у відносинах між Аргентиною та Україною і продовжує сприяти розвитку й зміцненню дружніх відносин.

Відзначаючи послідовну співпрацю обох держав та їхніх дипломатичних представництв, я хочу також подякувати всім українським церквам, організаціям та волонтерам, які діють для доброго імені України та українських громад. Довголітня структурована праця цих організацій базується як на пошані до країни свого проживання, так і на усвідомленні свого національного коріння та бажання зберегти українську ідентичність – насамперед, мову, культуру та історію.

Серед прикладів – ваша велика просвітницька діяльність на тему Голодомору та як результат – визнання Голодомору геноцидом в провінціях Місьйонес, Буенос-Айрес, Чако та в багатьох аргентинських містах, а також включення теми про Голодомор в освітні програми шкіл. Наше велике признання за це вам та владі цих місцевостей Аргентини.

СКУ високо оцінює та поважає багатогранну діяльність української громади в Аргентині з її плідною співпрацею з посольством України та чисельними успіхами для добра обох держав.

Як ви знаєте, найважливішим нинішнім викликом перед Україною є захист проти російської агресії та окупації (тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополь і частин Донецької та Луганської областей – ред.), яка триває вже сьомий рік. Тож сподіваюся, що спільні злагоджені дії допоможуть встановити мир на українській землі, який стане запорукою для ще більш міцних та плідних відносин між Аргентиною та Україною.

Ґлорія а Укранія - Ґлорія а ла Архентіна!».

З нагоди ювілею 5 лютого відбулася онлайн академічно-культурна програма, зазначається на сайті посольства Аргентини в Україні.

Як повідомлялося, 5 лютого відзначили сторіччя визнання Української Народної Республіки Аргентинською Республікою у 1921 році. Аргентина стала першою та єдиною країною в Латинській Америці, яка визнала новостворену Українську державу (1917-1921).

Офіційно дипломатичні відносини між Аргентинською Республікою та Україною були встановлені через сімдесят один рік підписанням 6 січня 1992 року відповідного Протоколу в Нью-Йорку на теренах ООН. Таким чином, 6 січня 2021 року відзначили 29-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Аргентинською Республікою та Україною.

До ювілею Центральний державний архів вищих органів влади та управління України також представив документи з фонду "Міністерство закордонних справ Української Народної Республіки" (ф. 3696), що висвітлюють встановлення двосторонніх відносин між країнами. Як зазначається, цифрові копії цих документів були передані Надзвичайному та Повноважному Послу Аргентинської Республіки в Україні Елені Летісії Мікусінскі під час візиту до архіву.

Фото: Укрінформ, Embajada de la República Argentina en Ucrania - Посольство Аргентини

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців