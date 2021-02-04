Відомі аргентинсько-українські актриса і письменник розкажуть українцям історію свого життя

Відома аргентинська актриса Сесилія Рот та її батько, письменник і журналіст Аркаша Ротенберг, які мають українське походження, стануть героями нового випуску бюлетеня «У пошуках мого коріння», що видається посольством Аргентини в Україні.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у січні відбулося перше інтерв’ю з аргентинською актрисою Сесилією Рот, лауреаткою премій «Срібний кондор», Гоя та Європейського кінопризу.

«Українським глядачам добре відомі стрічки за участі Сесилії, адже такі фільми як "Дикі коні", "Попіл раю", "Ніч із Сабриною Лав", "Особисте життя", "Камчатка", "Порожнє гніздо" кілька разів демонструвалися у київському Будинку кіно», - зазначається в дописі.

Крім того, як повідомляється, посол Аргентини в Україні Елена Летісія Мікусінскі взяла інтерв'ю у батька Сесилії Абраші Ротенберга, аргентинсько-українського інтелектуала, письменника та журналіста, автора книг «Останній лист з Москви», «Зупинена думка», «Коріння та спогади», «Єврейські жарти, які мені розповів мій батько», «Загроза».

Абраша Ротенберг народився у 1926 році в українському місті Теофіполь, нині Хмельницька область, та приїхав до Аргентини у віці 8 років, зазначається у дописі.

У посольстві висловили особливу подяку Сесілії Рот та Абраші Ротенбергу за те, що вони поділилися з командою дипломатів своїм життєвими історіями та спогадами, які будуть опубліковані у наступному номері видання.

Бюлетень «У пошуках мого коріння» - цифрове інформаційне видання періодичного характеру, підготовлене посольством Аргентинської Республіки в Україні. Як розповіла про видання Елена Летісія Мікусінскі на сайті диппредставництва, бюлетень має на меті познайомити з особистостями українського походження в науковій, культурній та бізнесовій сферах Аргентини та з персоналіями, коріння яких пов'язане з українськими містами.

Розповіді героїв розміщені в бюлетені в алфавітному порядку. Представлені історії, як зазначається, прагнуть передати багатство та різноманіття життєвого досвіду респондентів, включаючи особистостей української громади, знаних на міжнародному рівні й досягших великого визнання в суспільстві, що також відображає дієвість зв’язку між Аргентиною та Україною через діаспору.

Інформаційний бюлетень є відкритою, міжрелігійною, всеохоплюючою ініціативою для участі нових діячів української громади в Аргентині. Усіх зацікавлених взяти участь у наступних випусках запрошують поділитися своїми історіями, спогадами та досвідом, написавши на електронну адресу: eucra@mrecic.gov.ar.

Наразі на сайті посольства Аргентини в Україні можна ознайомитися з 7 випусками бюлетеня українською та 8 – іспанською мовами.

Як зазначається, історія української громади в Аргентині бере свій початок з кінця ХІХ століття та вважається сьомою українською діаспорою у світі за своєю чисельністю: за приблизними оцінками, вона налічує 450 000 українців та їх нащадків.

Можна виокремити чотири головні, але не виняткові, хвилі міграції українців до Аргентини: 1897-1914 років, 1920-1939, 1946-1960 рр., та з 1994 року до нині. Перша організована міграція країнців відбулася до міста Апостолес у провінції Місьйонес.

«Кожна з цих хвиль дала Аргентині багато цінних особистостей, оскільки як відомі люди, так і ті, хто залишається невідомим для широкого загалу, своєю працею, зусиллями, творчістю, цінностями та знаннями зробили значний внесок у формування сучасної Аргентини», - зауважила посол.

Вона також наголосила на важливості відзначення роботи, яку виконують організації української діаспори в Аргентині в пошуках збереження українських традицій в цій країні.

Повідомляється, що наразі Українська Центральна Репрезентація (RCU) (www.rcukra.com.ar), яку очолює знаний нейрохірург та почесний консул України в провінції Буенос-Айрес, доктор Педро Лилик (http://lylyk.com.ar/), об'єднує понад 30 асоціацій української діаспори, основними членами яких є Українське культурне товариство «ПРОСВІТА» (www.prosvita.org) на чолі з архітектором Юрієм Данилишиним та Українське Товариство «Відродження» під керівництвом Віктора Будзінські.

Заглиблюючись в історію Аргентини, можна дізнатись про українців та нащадків українців, які досягли успіху в різних галузях та сферах як на національному рівні, та і в різних регіонах Аргентини та навіть на міжнародному рівні.

Зокрема, названо такі особистості, як біохімік та лауреат Нобелівської премії з медицини Сезар Мільштейн; піаністка Марта Аргеріч; музикант-фольклорист Орасіо Еухеніо «Чанґо» Спасюк; поетеса Алехандра Пісарник; письменник Сесар Тіемпо; актор й музикант, член музично-гумористичного гурту «Les Luthiers» Маркос Мундсток; засновники та власники комплексів з вирощування та переробки мате «Росамонте» Деметріо Гренюк та «Романсе» Мігель Анхель Герула; автор нещодавньої публікації про українську громаду «Наші люди» Хорхе Баланда; олімпійський призер Педро Стецюк; метеорологиня Надія Зинченко; біохімік та вірусолог Пабло Голдшмідт; демограф-дослідник української діаспори, випускник Університету Буенос-Айреса Олег Воловина; колишній футболіст Хосе Чатрук; футбольний тренер Хосе Нестор Пекерман та багатьох інших.

Фото: Укрінформ, Embajada de la República Argentina en Ucrania - Посольство Аргентини