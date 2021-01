Представники діаспори потрапили в топ-50 найвпливовіших канадців

Престижний канадський рейтинг Maclean's Power List включив до свого списку ряд найвідоміших канадців українського походження.

Про це повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сердечно вітаємо пана Джеймса та пані Луїзу Темертей з внесенням до престижного канадського рейтингу Maclean's Power List - списку з 50 найвпливовіших канадійців, які торують новий шлях та творять майбутнє. Вдячні родині Темертей за надзвичайну підтримку світових українських громад та надихаючий приклад для нових поколінь!», - зазначили в СКУ.

У рейтингу родина Темертей розмістилася на 24 місці із зазначенням: «Ім’я номер 1 у сфері медичної благодійності». Пара, яка розпочала бізнес, розширивши роздрібні магазини ComputerLand у загальноканадську мережу, використовує свої статки, в основному, в галузі сфери охорони здоров’я.

Як зазначається, лікарні та університети в Торонто носять імена колишнього виконавчого директора Northland Power Джеймса Темертея та його дружини Луїзи. Це, зокрема, Центр терапевтичного втручання мозку ім. Темертея (Temerty Centre for Therapeutic Brain Intervention) при центрі Centre for Addiction and Mental Health та Центр раку молочної залози ім.Луїзи Темертіей при центрі Sunnybrook Health Sciences Centre.

На подяку за пожертву в розмірі 250 мільйонів доларів, оголошену наприкінці вересня 2020 року, кафедра медицини Торонтського університету тепер є медичним факультетом ім. Темертея. Як повідомлялося, цей грант від засновників Temerty Foundation Джеймса та Луїзи Темертей є найбільшим в історії Канади та однією з найбільших пожертв, зроблених на міжнародному рівні медичному факультету.

З канадців українського походження до рейтингу також включено віцепрем’єр-міністерку, міністерку фінансів Канади Христю Фріланд (6-е місце). Раніше у січні цього року її було названо парламентарієм року в Канаді («Canada's Parliamentarian of the Year»). Це звання разом із рядом інших номінацій щорічно надається у рамках премії Maclean’s Parliamentarians of the Year awards.

Загалом до рейтингу топ-50 канадців, які торують нові шляхи та визначають, як думатиме та житиме країна, увійшли представники політики, бізнесу, освіти й науки, медіа, сфери розваг, спорту, урядовці, судді та правники, громадські активісти.

Очолив перелік найвпливовіших канадців прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців