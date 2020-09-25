Торонтський університет отримав від мецената з діаспори $250 млн на підтримку медичних досліджень

Фонд Temerty Foundation, заснований канадським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом (Джимом) Темертеєм, надав Торонтському університету (The University of Toronto) 250 млн доларів на підтримку досліджень у галузі охорони здоров’я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті університету.

Зазначається, що цей грант від засновників Temerty Foundation Джеймса та Луїзи Темертеїв є найбільшим в історії Канади та однією з найбільших пожертв, зроблених на міжнародному рівні медичному факультету.

За словами президента Торонтського університету Меріка Гертлера, пожертва «знаменує початок нової ери та піднімає канадську благодійність на безпрецедентний рівень щедрості», підштовхуючи всесвітньо відомий медичний факультет університету і партнерських лікарень до більшого наукового та клінічного лідерства у вирішенні найбільших сьогоднішнього та завтрашнього дня в галузі охорони здоров’я людини.

«250-мільйонна пожертва підтримає відкриття, співпрацю, інновації, рівність та добробут студентів медичного факультету Торонтського університету та його асоційованої лікарняної мережі, просунувши своє лідерство як глобальний центр передових технологій у галузі охорони здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, грант, що передбачає багаторічне фінансування, підтримає досягнення в сфері компьютерного навчання, біомедичні дослідження та співпрацю в мережі охорони здоров’я Торонто; інновації, комерціалізацію та підприємніцтво; рівність та доступність медичної освіти; створення нового ультрасучасного корпусу медичного факультету для освіти та досліджень тощо.

Зазначається, що наданий грант включає також виділені у квітні цього року на 10 млн доларів для створення деканського фонду Dean’s COVID-19 Priority Fund. «Ця частина пожертви спрямована на подальшу підтримку передових співробітників клінічних факультетів та слухачів, а також дослідників з Торонтського університету та партнерських лікарень, які прагнуть вдосконалити тестування, прискорити дослідження та розробку вакцин і створити кращі методи лікування та профілактики», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що «подарунок сім’ї Темертеїв матиме надзвичайний вплив на науку про здоров’я, інновації у галузі охорони здоров’я та медичну освіту».

Як повідомляється, на подяку за цю надзвичайну благодійність медичний факультет університету буде називатись медичним факультетом ім.Темертея (The Temerty Faculty of Medicine).

Зазначається, що Темертеї є відомими меценатами та волонтерами. Зокрема, Джеймс та Луїза Темертеї підтримують багато фондів та стипендій в Канаді та за її межами. За свою діяльність Джеймс Темертей був серед іншого, нагороджений найвищою державною відзнакою Канади - Орденом Канади (2008 р.) та державною нагородою України - орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2015 р.).

Фото: utoronto.ca