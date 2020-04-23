Фонд мецената з діаспори передав $10 млн Торонтському університету на підтримку досліджень COVID-19

Фонд Temerty Foundation, заснований канадійським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом (Джимом) Темертеєм, передав Торонтському університету (The University of Toronto) 10 млн доларів на дослідження COVID-19.

Про це повідомив Свiтовий конґрес українців (СКУ) на своїй сторінці в Facebook.

«Торонтський університет отримав 10 мільйонів доларів від Temerty Foundation. Пожертва спрямована на підтримку мережі лікарень та науково-дослідних установ у Торонто під час пандемії коронавірусу», - йдеться у дописі.

У Свiтовому конґресі українців висловили вдячність Джиму Темертею за його провід у Дорадчій Раді СКУ. «Джим Темертей та його родина є видатними представниками глобальної української громади, які здавна підтримують СКУ та інші важливі світові ініціативи», - зазначається в дописі.

Як повідомляється на сайті Торонтського університету, грант передано медичному факультету на початку квітня для створення деканського фонду Dean’s COVID-19 Priority Fund та негайного розширення масштабів діяльності мережі.

Зазначається, що деканський фонд COVID-19 безпосередньо підтримує випускників клінічних факультетів та стажистів, що борються з пандемією, а також дослідників Торонтського університету та партнерських лікарень, які прагнуть покращити тестування, прискорити пошуки вакцини та створити кращі методи лікування та стратегії профілактики COVID-19.

В університеті зазначили, що надані кошти допомогли розширити інфраструктуру, необхідну для проведення важливих досліджень, та отримати невідкладні клінічні ресурси, а також дали змогу розробити інноваційні рішення для максимального використання та повторного використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Завдяки деканському фонду COVID-19 також створено терміново необхідне ізоляційне житло для мешканців медичних закладів тощо. Він також підтримав інші проекти, що впливали на всю мережу наукових досліджень у галузі охорони здоров'я в Торонто (TAHSN), унікальну групу науково-дослідних, учбових медичних центрів та громадських лікарень, які закріплені при Торонтському університеті.

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«Ми глибоко вдячні фонду Temerty Foundation за видатне керівництво у відповіді на цю небачену глобальну кризу. Отримавши подарунок такого масштабу на початку кризи, ми допомогли задовольнити нагальні потреби передових лікарів та медичних слухачів нашого регіону і надалі надаватиме життєво важливу підтримку дослідникам у подоланні пандемії COVID-19», - зазначив ректор Торонтського університету Мерік Гертлер (Meric Gertler).

Керівний директор фонду Temerty Foundation Лія Темертей-Лорд, зауважила: «Ми сподіваємось, що це (передані кошти – ред.) допоможе пацієнтам та медичним працівникам, які долають цей жахливий вірус, і надасть талановитим вченим додаткові інструменти, необхідні для прискорення найбільш перспективних досліджень».

Як зазначається, фонд Temerty Foundation був заснований у 1997 році Джеймсом та Луїзою Темертеями. Він надає значну благодійну підтримку охороні здоров'я, освіті та культурі в Торонто та різних інших громадах.

Фото: utoronto.ca