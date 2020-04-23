Діаспора в США та Канаді зібрала вже 75 тисяч доларів для допомоги українським лікарям

Українські волонтери у США та Канаді зібрали вже 75 тисяч доларів США в рамках кампанії «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus» для забезпечення захисту українських лікарів, які борються з COVID-19.

Про це йдеться на сторінці інформаційного партнера спільнокошту - групи Ukrainians in Toronto у Facebook.

«Ми з вами дуже близько до мети! Зібрані 75 000 доларів США, підтримка зірок, урядовців і навіть Уляни Супрун та регулярні доставки ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) в лікарні України. Такі результати перших тижнів і дорога до задачі у 100 000 доларів США для опорних шпиталів», - йдеться у дописі.

Організатори збору подякували всім, хто підтримав кампанію своїм внеском.

В оновленій секції звітів розміщено детальнішу інформацію про вже доставлені маски, респіатори, захисні окуляри, співпрацю з іншими волонтерами тощо.

Зокрема, йдеться, що ЗІЗ отримала КНП ЦМКЛ «Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня». Понад 8 тис. респіраторів FFP2 та FFP3 доставлені у різні лікарні Запорізької, Херсонської, Вінницької, Тернопільської областей тощо. Для двох лікарень у Харківській області придбано 1100 респіраторів. Їх також купили для ряду лікарень Львова, Івано-Франківська тощо.

У спільній закупівлі із волонтерською організацією Razom (Нью-Йорк, США) також надіслано респіратори в Черкаську, Чернівецьку, Кіровоградську, Луганську та інші області.

Як зазначається у дописі, команда волонтерів продовжує наполегливу роботу. «Ми відстежуємо 242 лікарні, які прийматимуть пацієнтів з COVID-19, і прагнемо забезпечити лікарів первинної медичної допомоги та служби швидкої допомоги в усіх частинах України достатнім обладнанням для особистого захисту, щоб виконувати свої обов'язки», - зазначается у соцмережі.

Допомогти можна за посиланням.

Дізнатися більше про збори можна тут.

Як повідомляв Укрінформ, українці з Канади і США розпочали 27 березня 2020 року кампанію «Protect Ukrainian Doctors from Coronavirus» зі збору коштів для українських лікарів, які допомагають подолати COVID-19.

Організатором зборів є некомерційна волонтерська організація Nova Ukraine зі США. Інформаційним партнером у Торонто/GTA є Ukrainians in Toronto Online Community.

«Поки вчені шукають спосіб подолати COVID-19, захищатися будемо разом! Командами Ukrainians in Toronto та Nova Ukraine ми об’єднуємо ресурси, зусилля та потенціал громад Канади і США, аби захистити лікарів в Україні. Запрошуємо приєднатися до фандрейзингової кампанії захисту українських лікарів від COVID-19 - bit.ly/Toronto4UA», - йшлося у повідомленні.

Партнерами та логістикою в Україні займається благодійний фонд «Пацієнти України». «Команда відстежує потреби на місці та скеровує допомогу туди, де вона найпотрібніша в цей конкретний момент. Опора розподілу - запити від лікарень, окремих медиків, інформація від інших профільних організацій та кооперація з донорами. Контакти відкриті - будь-хто може звернутися за допомогою до волонтерів», - йдеться у повідомленні.

Ukrainians in Toronto Online Community - це група майданчиків у соцмережах, де збираються, спілкуються та обмінюються корисною інформацією українці Торонто.

Основний фокус діяльності неприбуткової організації NOVA Ukraine (США, Каліфорнія) - збори коштів на гуманітарну допомогу Україні та підтримка іміджу країни у США та світі. Волонтери організації ініціюють фандрейзинги для надання гуманітарної допомоги, проводять події із залученням відомих людей з України, панельні дискусії для привернення уваги до поточної політичної та культурної ситуації в країні, тощо. Від моменту свого заснування у грудні 2013 року NOVA Ukraine вже зібрала та направила в Україну допомоги більш ніж на 500 000 доларів США (без врахування поточної кампанії до COVID-19).

«Пацієнти України» (Київ) - український благодійний фонд, місія якого полягає у забезпеченні всіх пацієнтів України ефективним лікуванням, об’єднуючи активістів для впливу на державні закони та політику.

Фото: Lyuba Shipovich, Nova Ukraine у Facebook