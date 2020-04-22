Пристайко обговорив з керівництвом СКУ питання координації допомоги для протидії COVID-19

Інформація про потреби України у фінансовій, експертній або матеріально-технічній допомозі для протидії епідемії коронавірусу збирається та оновлюється щотижня через єдиний координаційний механізм.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко під час відеозустрічі з керівництвом Світового конгресу українців (СКУ), повідомляє Урядовий портал.

“Механізм покращить взаємодію з усіма партнерами, які підтримують Україну. Важливо, що й Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією у світі, допомагаючи партнерам. Українські літаки безперервно доставляють по усьому світу необхідні вантажі для боротьби з коронавірусом, а українські спиртзаводи здатні виробляти рекордні обсяги медичного спирту для засобів дезінфекції”, - підкреслив Пристайко.

За його словами, координація цих зусиль, зокрема й через світові осередки українців, є важливою для ефективності вжитих заходів та своєчасної відповіді на першочергові потреби.

Пристайко також повідомив представникам СКУ, що уряд працює над додатковими механізмами для підтримки економіки, соціальної та інших сфер.

“Уряд працює і над більш стратегічними кроками, зокрема налагодженням українського виробництва медичних товарів та обладнання, а також програмами підтримки для мікро- та малого бізнесу. Нещодавно уряд схвалив рішення, яке дозволить малому бізнесу отримувати позики під 0%. Це стимулюватиме виробництво медичних та інших потрібних товарів в Україні та збереження робочих місць”, - зазначив Пристайко.

Водночас віцепрем'єр-міністр подякував керівництву СКУ за активну участь та практичну допомогу Україні під час пандемії коронавірусу.

“Українці всього світу підтримали одне одного в ці складні часи. Пандемія лише довела, що ми сильніші, коли діємо разом”, - зауважив він.

Як повідомлялося, 2 квітня за дорученням Прем'єр-міністра було створено єдиний координаційний механізм для збору даних і координації надання Україні міжнародної гуманітарної допомоги. Загальну координацію цієї роботи доручено віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадимові Пристайку.