Україна є активним учасником обміну допомогою для подолання пандемії - Пристайко

Україна є активним учасником взаємообміну допомогою для подолання пандемії COVID-19, включаючи повітряну доставку вантажів, медичного спирту для дезінфекторів, обміну досвідом між лікарями України та ЄС.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко під час зустрічі з міжнародними партнерами ВООЗ, ООН та Євросоюзу, повідомляється на Урядовому порталі.

“Україна є активним учасником взаємообміну допомогою для подолання пандемії COVID-19, включаючи повітряну доставку вантажів, медичного спирту для дезінфекторів, обміну досвідом між лікарями України та ЄС. Водночас уряд спрямовує на боротьбу з коронавірусом усі доступні ресурси, включаючи створення стабілізаційного фонду державного бюджету у понад 64 млрд гривень. Та іноді національних ресурсів бракує, і ця проблема характерна не лише для України, а для багатьох країн світу”, - зазначив Пристайко.

Він підкреслив, що узагальнені потреби для боротьби з пандемією коронавірусу у роботі з міжнародними партнерами дозволять уникнути дублювання інформації і витрат, покращать взаємодію України з міжнародною спільнотою як в рамках існуючих програм підтримки, так і нових ініціатив, включаючи гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну допомогу.

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Як повідомлялося, 2 квітня за дорученням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля було створено єдиний координаційний механізм для збору даних та координації надання Україні міжнародної гуманітарної допомоги. Загальну координацію цієї роботи доручено віцепрем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадиму Пристайку.