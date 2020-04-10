Виїзне засідання комітету НАТО в Україні перенесуть через пандемію

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час телефонної розмови з Головою Військового комітету НАТО, головним маршалом авіації сером Стюартом Пічем обговорив перенесення виїзного засідання Військового комітету НАТО у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Генерал-полковник Руслан Хомчак та головний маршал авіації сер Стюарт Піч обговорили перенесення засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною у зв’язку з ситуацією боротьби зі всесвітньою епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Зокрема, обговорено опрацювання нових дат проведення виїзного засідання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Хомчак висловив зацікавленість української сторони у проведенні візиту Військового комітету НАТО в Україну та наголосив, що цей візит був би чудовою нагодою для союзників отримати оновлену інформацію про реформи в ЗСУ, безпекову ситуацію в Україні та побачити роботу іноземних тренувальних місій в підготовці українських військовослужбовців. Стюарт Піч своєю чергою під час обговорення поглиблення співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу на стратегічному рівні, наголосив на пріоритетності заходів як на рівні начальників Генеральних штабів, так і на рівні військових представників.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ відзначив важливість допомоги партнерів у боротьбі з пандемією коронавірусу і поінформував про початок роботи з державами-членами Альянсу щодо отримання необхідних товарів медичного призначення. Він підкреслив, що у зазначеному контексті постійно комунікує зі своїми колегами щодо консолідації спільних дій.

Як зазначається, під час розмови Хомчак також акцентував увагу на тому, що ЗСУ, адекватно відповідаючи на обстріли та інші злочинні дії з боку російсько-окупаційних військ та вживаючи превентивних заходів із недопущення поширення у військових частинах та підрозділах захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, продовжують давати відсіч збройній агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 10 квітня, за даними Wordometer, у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків