Зеленський призначив Пристайка головою "євроатлантичної" комісії

Президент Володимир Зеленський увів до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України та призначив її головою віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка, увільнивши від цих обов'язків главу МЗС Дмитра Кулебу.

Відповідний указ №134/2020 від 9 квітня опублікований на сайті глави держави.

"На зміну статті 3 Указу Президента України від 8 липня 2016 року № 296 "Питання координації євроатлантичної інтеграції України" (зі змінами, внесеними Указом від 30 жовтня 2019 року № 784) призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича – Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України", - зазначається в документі.

Водночас Президент вивів зі складу вказаної комісії міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та увільнив його від виконання обов'язків голови комісії.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, звільнивши попередньо з посади віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Натомість колишнього главу МЗС Вадима Пристайка було призначено віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.