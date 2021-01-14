Один з найбільших меценатів Канади Петро Куль родом з України відзначив 100-річчя

Відомий громадський діяч, один з найбільших меценатів Канади в сфері освіти Петро Куль (Peter Kule) родом з Івано-Франківщини відзначив 100-річчя.

Про це повідомляється на сайті Канадського інституту українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies, CIUS) при Альбертському університеті, передає Укрінформ.

«Центр українсько-кнадських досліджень ім. Петра та Доріс Кулів (CIUS’s Peter and Doris Kule Ukrainian Canadian Studies Centre) щиро вітає Петра Куля з нагоди його 100-го дня народження 6 січня!», - йдеться у повідомленні.

«Бажаємо Петру насолоджуватися міцним здоров’ям і щастям у свій 101-й рік, знаючи, що у нього є багато друзів та шанувальників, котрі дуже піклуються про нього!», - додали в центрі.

Зазначається, що бухгалтер за освітою Петро Куль та його дружина Доріс, яка померла у березні 2020 року у віці 99 років, - одні з провідних освітніх філантропів Канади: вони загалом пожертвували близько 17 млн доларів на вищі навчальні заклади по всій країні, включаючи Альбертський університет та інші виші.

Підтримка подружжям, зокрема, українських студій «мала значний і тривалий вплив на наукові дослідження в цій галузі, забезпечуючи стабільні джерела коштів для різноманітних наукових та освітніх ініціатив».

Завдяки щедрості Кулів Українсько-канадська програма при CIUS була покладена на міцну фінансову основу та на честь подружжя була перейменована на Українсько-канадський центр досліджень імені Кулів (KUCSC). Центр «є на передовій українських канадських досліджень та публікацій, а також займається вивченням українців у всьому світі через свою Ініціативу з вивчення української діаспори, яку очолює історик Серж Ціпко.

Як зазначається, Петро Куль народився 6 січня 1921 року в селі Стратин на Івано-Франківщині. Закінчив середню школу в Україні й у грудні 1938 року з мамою та двома братами емігрував до Канади, де вони приєдналися до свого батька в Альберті, неподалік від Едмонтона.

Яскравий, амбіційний та з сильними математичними навичками, він спочатку навчився бути бухгалтером, а згодом став дипломованим бухгалтером, врешті-решт створивши власну успішну бухгалтерську компанію, одночасно інвестуючи в нерухомість та інший бізнес.

У 1943 році Петро одружився з Доріс Радеш, Доріс Радеш, дочкою іммігрантів з Буковини, народженою в Альберті.

Подружжя згодом вирішило поділитися своїми статками з бгатьма канадськими університетами для підтримки стипендій, досліджень та інновацій.

Ім’я Петра і Доріс Кулів носить, зокрема, Центр українського і канадського фольклору ім. Петра та Доріс Кулів (Kule Folklore Centre) при Альбертському університеті та ряд благодійних фондів, що підтримують дослідження українського фольклору, етографії, спадщини тощо, освітні програми з обміну та багато інших проєктів.

Величезна громадська робота Кулів була визнана присудженням канадських нагород, академічних та національних, а також українських.

У відеоролику з нагоди 100-го дня народження Куля академічна спільнота Едмонтона дякує йому «за його щедрість, бачення та віру в кожний проєкт, який він підтримав».

Фото: Укрінформ, ualberta.ca

Відео: Kule Folklore Centre