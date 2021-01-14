У діаспорі привітали Христю Фріланд з обранням парламентарієм року в Канаді
Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Вітаємо Христю Фріланд з обранням парламентарієм року (за результатами голосування канадських парламентаріїв)», - йдеться в соцмережі.
Як зазначається на сторінці КУК в Фейсбуці, звання «Канадський депутат парламенту року» («Canada's Parliamentarian of the Year») щорічно надається у рамках премії Maclean’s Parliamentarians of the Year awards. Ця премія має на меті визначити «найкращих з найкращих» парламентаріїв у Палаті громад за результатами їхньої роботи упродовж року, яких обирають їхні колеги-депутати.
Серед інших номінацій: найбільш працьовитий депутат, найкращий оратор, найкращий ментор, найбільш компетентний, найбільш колегіальний тощо.
На сайті часопису Maclean’s зазначається, що премію Maclean’s Parliamentarians of the Year awards провели удванадцяте. У 2018 році Христю Фріланд було визнано найбільш працьовитим депутатом парламенту.
Перелік переможців у кожній категорії можна переглянути за посиланням.
Як повідомлялося, канадська письменниця, журналістка і політикиня Христя Фріланд має українське коріння і підтримує Україну.
Фото: Укрінформ, UCC National - Ukrainian Canadian Congress, macleans.ca