У діаспорі привітали Христю Фріланд з обранням парламентарієм року в Канаді

Світовий конґрес українців (СКУ) та Конґрес українців Канади (КУК) привітали віцепрем’єр-міністерку, міністерку фінансів Канади Христю Фріланд з обранням її парламентарієм року.

«Вітаємо Христю Фріланд з обранням парламентарієм року (за результатами голосування канадських парламентаріїв)», - йдеться в соцмережі.

Як зазначається на сторінці КУК в Фейсбуці, звання «Канадський депутат парламенту року» («Canada's Parliamentarian of the Year») щорічно надається у рамках премії Maclean’s Parliamentarians of the Year awards. Ця премія має на меті визначити «найкращих з найкращих» парламентаріїв у Палаті громад за результатами їхньої роботи упродовж року, яких обирають їхні колеги-депутати.

Серед інших номінацій: найбільш працьовитий депутат, найкращий оратор, найкращий ментор, найбільш компетентний, найбільш колегіальний тощо.

На сайті часопису Maclean’s зазначається, що премію Maclean’s Parliamentarians of the Year awards провели удванадцяте. У 2018 році Христю Фріланд було визнано найбільш працьовитим депутатом парламенту.

Як повідомлялося, канадська письменниця, журналістка і політикиня Христя Фріланд має українське коріння і підтримує Україну.

