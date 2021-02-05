Для юних українців Румунії стартував конкурс ілюстрацій до творів Лесі Українки

Посольство України в Румунії оголосило конкурс дитячих малюнків-ілюстрацій до творів Лесі Українки.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Творче змагання проводиться з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки.

До участі в конкурсі запрошуються діти, які проживають на території Румунії.

Для того, аби стати учасником, необхідно надіслати свою роботу на електронну адресу: ucraina.info@gmail.com. На малюнку слід зазначити назву творчої роботи та ім’я автора.

Конкурсні роботи прийматимуться до 22 лютого. Результати творчого змагання оголосять 25 лютого – у день народження Лесі Українки. Як зазначається, на всіх учасників чекають призи.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

Протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди ювілею видатної українки.

У діаспорі, в свою чергу, цю дату відзначать педагогчними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині, ОАЕ та інших країнах, українські посольства тощо.