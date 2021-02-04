Українці Норвегії запрошують до участі у відеопроєкті, присвяченому творчості Лесі Українки

У Норвегії українці готують відеопроєкт з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки й запрошують долучатися всіх охочих.

Про це повідомляється на сторінці новин українських громад в Норвегії Ukrainere.no в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Українська громада Східної Норвегії разом з Українською громадою Трондхейма запрошує вас приєднатися до створення відео, яке висвітлює фантастичні твори Лесі Українки», - йдеться в дописі.

Як зазначається, необхідно записати горизонтальне відео тривалістю максимум 2 хвилини, в якому людина читає вірш/уривок поеми Лесі Українки. Також можна надсилати аудіозапис.

Усі роботи приймаються до 18 лютого на електронну адресу: oslo@ukrainere.no.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.

Як повідомлялося, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

У діаспорі, в свою чергу, відзначать ювілей видатної українки педагогчними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині та інших країнах.