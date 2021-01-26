Майстрині-лялькарки долучилися до міжнародного конкурсу, присвяченого Лесі Українці

Українські майстрині-лялькарки з різних країн представлять композицію з ляльок-мотанок на тему «Лісова пісня» на VІІ Всеукраїнському (ХVІІ Всекримському) фестивалі-конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці.

Про це повідомила майстриня та адміністраторка Фейсбук-групи «Авторська лялька-мотанка», представниця майстрів української ляльки в діаспорі, організаторка виставок української ляльки в Німеччині Тетяна Золочевська, передає Укрінформ.

Як зазначається, до проєкту вже долучилися майже 20 майстринь-лялькарок з різних країн.

Згідно до вимог до робіт учасників, у рамках створення лялькової композиції майстрині мають надіслати світлини своїх власних композицій з лялечками, доповнивши кожне фото відповідними цитованими рядками з «Лісової пісні». Можна також пропонувати фотокомпозицію з іншого твору з цитатою вказавши твір, цитату. Фотоматеріали слід розмістити в альбомі «Лісова пісня» до 10 лютого 2021 року. Роботи пройдуть відбір у групі організаторів, після чого буде створено фільм «"Лісова пісня" в ляльках».

До складу організаційної групи, зокрема, увішли: Тетяна Золочевська; майстриня-лялькарка, член НСМНМУ, вчитель образотворчого мистецтва, м. Чигирин (Черкаська область) Олена Черноус; майстриня-лялькарка, вчителька української мови та літератури, керівник гуртка «Українознавство», с. Дубове (Волинська область) Наталія Тхоржевська.

Майстрині, що долучилися до ініціативи, зазначають, що приєднуються з радістю, адже «давно мріяли створити ці образи», а «конкурс став поштовхом до цього» та водночас дав «ще одну можливість популяризувати творчість Лесі Українки», авторки «безлічі драматичних творів і дивовижних поезій».

Серед учасниць – майстриня Ванесса Джерба (Vanessa Jerba) з бразильського Кампу-Гранді. Розповідає, що є правнучкою українців. «Мрію хоч раз відвідати Україну. В моїх жилах тече українська кров. Я пишаюсь своїм українським походженням», - зазначила вона.

Майстриня зазначила, що закінчила підготовку до фестивалю. «Щиро дякую за запрошення. Мені дуже сподобалось робити ляльки, я натхненна героями прекрасного твору "Лісова пісня". Також я дізналась більше про Лесю Українку. Сподіваюся, мої ляльки правильно вибрані для відео. Ви запропонували чудову ідею. Дякую організаторам», - зазначила Джерба.

Вона додала, що має намір «прочитати інші твори славетної волинянки упродовж року» - якщо не португальською, то англійською.

Українські майстрині Ніна Хаген з Норвегії та Олена Лузяніна з Португалії створили ляльки до вірша «Татарочка». Як зауважила Хаген, кримськотатарська тематика присутня в творчості Лесі Українки, адже Крим дійсно став її другим домом. Там поетеса написала поезію «Татарочка» після зустрічі з юною кримською татаркою в національному костюмі.

Як зазначила Хаген, в рамках конкурсу учень 6 класу Української школи «Еллісів» в Осло цей вірш декламує на фоні цих ляльок.

VІІ Всеукраїнський (ХVІІ Всекримський) фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, стартував 25 січня.

Як повідомляв Укрінформ, до участі у фестивалі-конкурсі запрошуються учні 1-11 класів закладів загальної середньої та професійної освіти, діти з особливими освітніми потребами, студенти закладів фахової перед вищої та вищої освіти, а також автори теле- і радіопередач для молоді. У ньому також можуть брати участь представники громадських організацій національних меншин України, Криму та закордонних українців.

Творче змагання проводиться у таких номінаціях: аудіовізуальний твір, вокал, декламація, інсценізація, малюнок, науково-пошукова робота, твір.

Участь у фестивалі-конкурсі безкоштовна. Для того, аби долучитися, необхідно в період з 25 січня до 25 лютого 2021 року подати заявку на сайті www.konkurs-lesya.com.ua.

Переможців визначить журі простою більшістю голосів за результатами голосування.

Як повідомляється, фестиваль-конкурс був започаткований у 2004 році відомою громадською діячкою Марією Фішер-Слиж (Торонто, Канада).

Його метою є сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини великої української поетеси Лесі Українки; долучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу шляхом вивчення та дослідження історії рідного краю, спонукання осмислення державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховання відповідальності за збереження місцевих пам’яток культури; виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.

Завданнями конкурсу є: формувати систему духовно-моральних цінностей та почуття художньо-естетичного смаку на прикладі творів Лесі Українки, скарбів культурної спадщини українського народу; виховувати у молодого покоління громадян України толерантного і шанобливого ставлення до літературної спадщини українського народу та народів, що проживають на теренах України; заохочувати молодь до творчої діяльності.

«Дорогі друзі, запрошуємо вас долучитися до відзначення 150-річниці від дня народження геніальної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури - Лесі Українки», - запросили в оргкомітеті.

Детальніше про умови фестивалю-конкурсу - за посиланням.

Фото: надані Ніною Хаген та з Фейсбук-сторінки Конкурсу "Змагаймось за нове життя" , присвяченого Лесі Українці