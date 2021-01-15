Конкурс «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, запрошує до участі

VІІ Всеукраїнський (ХVІІ Всекримський) фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, з 25 січня відкриває прийом заявок на участь.

Про це повідомляється в розміщеному на Фейсбук-сторінці конкурсу Положенні про конкурс-фестиваль, передає Укрінформ.

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються учні 1-11 класів закладів загальної середньої та професійної освіти, діти з особливими освітніми потребами, студенти закладів фахової перед вищої та вищої освіти, а також автори теле- і радіопередач для молоді. У ньому також можуть брати участь представники громадських організацій національних меншин України, Криму та закордонних українців.

Творче змагання проводиться у таких номінаціях: аудіовізуальний твір, вокал, декламація, інсценізація, малюнок, науково-пошукова робота, твір.

Участь у фестивалі-конкурсі безкоштовна. Для того, аби долучитися, необхідно в період з 25 січня до 25 лютого 2021 року подати заявку на сайті www.konkurs-lesya.com.ua.

Переможців визначить журі простою більшістю голосів за результатами голосування.

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Як повідомляється, фестиваль-конкурс був започаткований у 2004 році відомою громадською діячкою Марією Фішер-Слиж (Торонто, Канада).

Його метою є сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини великої української поетеси Лесі Українки; долучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу шляхом вивчення та дослідження історії рідного краю, спонукання осмислення державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховання відповідальності за збереження місцевих пам’яток культури; виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.

Завданнями конкурсу є: формувати систему духовно-моральних цінностей та почуття художньо-естетичного смаку на прикладі творів Лесі Українки, скарбів культурної спадщини українського народу; виховувати у молодого покоління громадян України толерантного і шанобливого ставлення до літературної спадщини українського народу та народів, що проживають на теренах України; заохочувати молодь до творчої діяльності.

«Дорогі друзі, запрошуємо вас долучитися до відзначення 150-річниці від дня народження геніальної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури - Лесі Українки», - запросили в оргкомітеті.

Детальніше про умови фестивалю-конкурсу - за посиланням.