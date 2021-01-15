Конкурс «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці, запрошує до участі
Про це повідомляється в розміщеному на Фейсбук-сторінці конкурсу Положенні про конкурс-фестиваль, передає Укрінформ.
До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються учні 1-11 класів закладів загальної середньої та професійної освіти, діти з особливими освітніми потребами, студенти закладів фахової перед вищої та вищої освіти, а також автори теле- і радіопередач для молоді. У ньому також можуть брати участь представники громадських організацій національних меншин України, Криму та закордонних українців.
Творче змагання проводиться у таких номінаціях: аудіовізуальний твір, вокал, декламація, інсценізація, малюнок, науково-пошукова робота, твір.
Участь у фестивалі-конкурсі безкоштовна. Для того, аби долучитися, необхідно в період з 25 січня до 25 лютого 2021 року подати заявку на сайті www.konkurs-lesya.com.ua.
Переможців визначить журі простою більшістю голосів за результатами голосування.
Як повідомляється, фестиваль-конкурс був започаткований у 2004 році відомою громадською діячкою Марією Фішер-Слиж (Торонто, Канада).
Його метою є сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини великої української поетеси Лесі Українки; долучення підростаючого покоління до збереження культурної спадщини українського народу шляхом вивчення та дослідження історії рідного краю, спонукання осмислення державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховання відповідальності за збереження місцевих пам’яток культури; виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.
Завданнями конкурсу є: формувати систему духовно-моральних цінностей та почуття художньо-естетичного смаку на прикладі творів Лесі Українки, скарбів культурної спадщини українського народу; виховувати у молодого покоління громадян України толерантного і шанобливого ставлення до літературної спадщини українського народу та народів, що проживають на теренах України; заохочувати молодь до творчої діяльності.
«Дорогі друзі, запрошуємо вас долучитися до відзначення 150-річниці від дня народження геніальної української письменниці та громадської діячки, однієї з центральних постатей національної культури - Лесі Українки», - запросили в оргкомітеті.
Детальніше про умови фестивалю-конкурсу - за посиланням.