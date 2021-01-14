Всеканадська конференція українських освітян відбудеться у травні 2021 року

Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади (КУК) запрошує до участі у Всеканадській конференції українських освітян «Українська освіта в Канаді: Нові реалії», яка відбудеться у травні 2021 року онлайн.

Про це повідомляється у розміщеному на Фейсбук-сторінці КУК січневому бюлетені Конґресу українців Канади, передає Укрінформ.

Як зазначається, метою цієї конференції є підтримка співпраці та поширення знань серед вчителів української мови, культури та спадщини.

«Запрошуємо доповідачів подати заявки та тези виступу, які дадуть педагогам можливість ознайомитись з поточними навчальними підходами та ресурсами в галузі технологій, медіа, мистецтва, історії, традицій та дистанційного навчання учнів від дитячого садка до старшої школи», - зазначається в повідомленні.

У бюлетені також повідомляється про пропозиції на 2021–2022 рр. від Канадського інституту українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies) при Альбертському університеті, основною метою якого є сприяння, розвиток та підтримка українознавства в Канаді та на міжнародному рівні; фундації Shevchenko Foundation тощо.

Інформується про січневі заходи українського фольклорного центру Kule Folklore Centre при Університеті Альберти тощо.