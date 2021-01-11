Українців Угорщини запрошують до конкурсу з нагоди 150-річчя Лесі Українки
Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Творче змагання проходитиме в таких категоріях:
- декламування творів поетеси;
- виконання музичних творів, пісень на слова Лесі Українки;
- створення відеокліпів, присвячених Лесі;
- римейк творів Лесі Українки (як би писала поетеса в наші дні);
- переклади творів Лесі на угорську мову;
- презентація власних вишивок.
Як зазначається, заявки необхідно подати до 15 січня 2021 року на електронну адресу: hromada.ukran@gmail.com.
Найкращого в кожній номінації визначить спеціально створена комісія. На переможців та учасників чекають захопливі призи та подорожі історичними місцями Лесі Українки, зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.
Леся Українка (13 (25) лютого 1871, Звягель (нині Новоград-Волинський — 19 липня (1 серпня) 1913, Сурамі, Грузія) — українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка.
Співзасновниця літературного гуртка «Плеяда». В сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.
Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Також працювала в ділянці фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному та жіночому русі.
Відома завдяки своїм збіркам поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драм «Бояриня» (1913), «Кассандра» (1903—1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін.