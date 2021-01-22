Різдвяний проєкт українських майстринь-лялькарок отримав відзнаку V «Вертеп-фесту»

Ляльковий вертеп українських майстринь-лялькарок з різних країн отримав відзнаку в спільному проєкті «Таїна української ляльки», який презентував проєкт «Від Різдва до Йордана» у січні на V Всеукраїнському «Вертеп-фесті» в Харкові.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу одна з учасниць проєкту Ніна Хаген.

«"Вертеп-Фест" подарував нам багато яскравих емоцій. Надзвичайно приємно, що завдяки онлайн-формату ми змогли долучитись з-за кордону до святкового дійства». Відеосюжет "Ляльковий Вертеп -листівки "Від Різдва до Йордану": ініціатор Олена Харченко, засновниця проєкту "Таїна української ляльки" разом з Тетяною Золочевською - українською лялькаркою з Німеччини, організаторкою виставок української ляльки», - розповіла майстриня.

Вона додала, що «результат перевершив наші найсміливіші очікування».

Як зауважила Хаген, веселі ляльки-колядники, виконані в авторському стилі, є неповторними. Своїми роботами українські майстрині з України та Европи (Норвегія, Німеччина, Португалія) розповіли про Різдво. Переглянути результати роботи лялькарок можна у відео, яке змонтувала майстриня зі Шполи Інна Вовк.

Учасниці проєкту передали слова вдячності учасникам і організаторам. «Завдяки вашій завзятості світ стає добрішим. Онлайн-вертеп з'єднав 113 колективів! Загалом – це близько 1,5 тисячі людей», - зазначила майстриня.

Одна з учасниць проєкту Інна Вовк зазначила: «Пишаюся тим, що мала за честь брати участь у таких мега проектах. Я пишаюся тим, що працювала пліч-о-пліч не просто з професіоналами своєї справи, а з найталановитішими майстринями України та зарубіжжя. Я пишаюся тим, що можу сказати найтепліші слова подяки всім майстриням Фейсбук-групи "Авторська лялька-мотанка" та особисто Олені Харченко - засновниці проєкту "Таїна української ляльки", українській лялькарці з Німеччини Тетяні Золочевській, справжній берегині українських традицій в Норвегії Ніні Хаген».

Як зазначається, загалом до проєкту долучилися майже 50 майстринь-лялькарок.

Крім того, у V всеукраїнському фестивалі традиційних і сучасних вертепів «Вертеп-фест» у Харкові вперше взяв участь вокальний ансамбль Folke Melodi.( «ФолькеМелоді») з м. Осло, Норвегія. Як зазначається, колектив створено з мешканців Осло та сусідніх міст у 2018 році. Мета ансамблю - спілкування та бажання співати українські народні пісні. Кожного року учасники колективу готують вертепну програму з колядками та щедрівками та виступають в різних місцях. Колектив вперше бере участь у фестивалі. Керівник гурту - Анна Сандвік.

Переглянути відео з виступами всіх учасників «Вертеп-фесту» можна на сайті фестивалю vertepfest.com та Ютуб-каналі

Як поідомлялося, цьогоріч V всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів проходив в інтернеті з 8 до 10 січня під гаслом «Вертеп UnLock!».

«Упродовж трьох фестивальних днів сайт заходу перетвориться на Вертеп-платформу. Вона надасть глядачам можливість приєднатися до прямих трансляцій ключових подій фестивалю», - повідомляла Харківська ОДА.

Участь у «Вертеп-фест» візьмуть команди з різних регіонів України та учасники з інших країн: Норвегії, Італії, Польщі, Естонії.

У якості новинки цього року організатори запропонували батл колядок, переможців якого визначало журі «Вертеп-фесту».

У межах фестивалю також - традиційна акція одночасного співу колядки «Нова радість стала», фольклорні «Етновечорниці» за участю представників етнічних спільнот України.

На «Вертеп-платформі» працювала сторінка «Різдвяна майстерня» з майстер-класами зі створення різдвяних прикрас і страв.

Як повідомлялося, всеукраїнський фестиваль традиційних і сучасних вертепів був започаткований у Харкові у 2017 році благодійним фондом «Харків з тобою». Відтоді він кожен рік збирає учасників з усіх куточків України – представників вертепних театрів, колядників, фольклорно-театральних колективів, аматорських об’єднань.

Ключові події першого дня - вертепна хода центром міста та акція з одночасного виконання колядки «Нова радість стала». Вперше 2017 року її підтримали в трьох містах країни, а з 2018-го вона вже стала міжнародною. 2020 року до акції долучилися 56 міст України, Нідерландів, Польщі та Естонії.

Фото: Тетяна Золочевська, Nina Hagen

Відео: Вертеп-Фест