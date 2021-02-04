В Україні вперше покажуть 14-томне видання Лесі Українки без цензури

В Україні вперше продемонструють нецензуроване видання творів Лесі Українки у 14 томах в рамках експозиції на Мистецькому арсеналі, до 150-річчя поетеси.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Вперше українці зможуть побачити повне нецензуроване видання творів Лесі Українки у 14 томах. Відбудеться це в рамках експозиції на Мистецькому проєкті, присвяченому 150-річчу поетеси та драматургині Лесі Українки", - написав Ткаченко.

Він додав, що в рамках святкування відбудеться також багато інших цікавих заходів, зокрема до ювілею письменниці МКІП та Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти запускає проєкт "150 імен Лесі".

Як повідомлялося, раніше в Офісі Президента міністр представив попередню презентацію запланованих заходів до ювілею поетеси і письменниці, зокрема масштабне відкриття експозиції «150 імен Лесі».

Також повідомлялося, що протягом 2021 року під егідою Міністерства культури й інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки. Міністерство інформуватиме і висвітлюватиме всі заходи і події ювілейного року Лесі Українки в пресрелізах, на своїх сторінках у соціальних мережах, в партнерських ЗМІ, через соціальну рекламу, а також на окремому сайті, запущеному з нагоди ювілейного року

29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) на державному рівні.