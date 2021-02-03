У Новограді-Волинському до ювілею Лесі Українки проведуть екскурсії, вечірку та квести
План заходів опублікувала у Фейсбуці Новоград-Волинська міська рада, передає Укрінформ.
«25 лютого місто Новоград-Волинський відзначає 150-річчя геніальної землячки, видатної поетеси Лесі Українки. У її день народження для новоград-волинців та гостей міста заплановано проведення низки різнопланових заходів. Переважно вони відбуватимуться на відкритому повітрі з дотриманням карантинних обмежень», – йдеться у повідомленні.
Упродовж дня триватимуть екскурсії «Лесиними стежками», екскурсійний фотоквест «Жива історія Лесиного краю» та екскурсія Літературно-меморіальним музеєм Лесі Українки.
На території музею заплановані урочистості просто неба «На гостину до Лесі…», а далі святкова хода «На шану до Лесі …» з покладанням квітів до пам’ятника поетесі.
У міському палаці культури відбудеться ювілейна мистецька імпреза, а на площі Лесі Українки – молодіжна вечірка «Відкритий мікрофон».
Крім того, пройдуть зустрічі з лесезнавцями «Музейне спілкування» та з сучасними українськими письменниками «Літературний бомонд».
Наприкінці дня покажуть виставу Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки «Цілую. Леся» з Кам’янського Дніпропетровської області.
Святкові заходи завершить ілюстративна квест-екскурсія «Ніч у музеї» в Музеї родини Косачів.
Як відомо, Леся Українка народилася у Звягелі (нинішній Новоград-Волинський).
Як повідомлялося, 29 січня Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 року) на державному рівні.