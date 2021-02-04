Українська школа в ОАЕ оголосила творчий конкурс до 150-річчя Лесі Українки

Українська школа в ОАЕ «Софія» оголосила конкурс на найкраще відео «По світу широкому буду літати!», присвячений святкуванню 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Для участі в конкурсі необхідно до 15 лютого 2021 року записати й подати відео в одну з 4 номінацій:

- читання поезії Лесі Україники або про Лесю Українку;

- виконання музичного твору на слова поетеси;

- інсценізація уривків з театральних вистав або творів Лесі Українки;

- створення ілюстрацій до творів видатної письменниці.

За умовами конкурсу, участь у творчому змаганні можуть брати діти української громади в ОАЕ.

На відеоролику в горизонтальному форматі й тривалістю до 3 хвилин можна показати будь-який вид творчості (декламація, аудіовізуальний твір, вокал, інсценізація, малюнок).

Надсилати роботи треба на електронну адресу школи: admin@ukrschooldubai.com, використовуючи програму WeTransfer або Google Drive.

Надані роботи будуть розміщені на шкільному Ютуб-каналі для голосування.

Переможця конкурсу оберуть за результатами голосування професійного журі (50%) та за більшістю голосів на шкільному Ютуб-каналі (50%).

Журі оцінюватиме майстерність виконання, сценічний образ, творчий підхід та оригінальність відео.

Кожен учасник отримує електронний сертифікат, переможці нагороджуються дипломами та подарунками від школи.

Учасники також можуть опублікувати свої відео на своїх сторінках у соціальній мережі Фейсбук, обов’язково вказавши хештег #GlobalLesyaUkrainka2021, країну й місто, де було воно зроблене. Таким чином, українці в ОАЕ долучаться до міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021.

Підбиття підсумків голосування та оголошення призера відбудеться 25 лютого - в день народження поетеси.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом 2021 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться серія заходів з нагоди 150-річного ювілею Лесі Українки.

Як повідомлялося, 29 січня 2019 року Президент України Володимир Зеленський видав Указ №32/2021 про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки на державному рівні.

У діаспорі, в свою чергу, відзначать ювілей видатної українки педагогчними, освітніми, творчими конкурсами та проєктами, які готують, зокрема, Спілка українських освітян діаспори, українці в Норвегії, Угорщині та інших країнах.

Фото: Укрінформ, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE