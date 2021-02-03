Про українське життя в Північній Німеччині розповідає новий Ютуб-канал

Генеральне консульство України в Гамбурзі представило створений у січні Ютуб-канал, який дасть змогу дізнатися більше про українців у Північній Німеччині, а також зацікавити німецьку аудиторію Україною.

Про це повідомляється на сторінці генконсулсьства в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Раді представити вам новостворений Ютуб-канал генерального консульства України у Гамбурзі. Уже зараз на ньому можна ознайомитися з деякими вартими уваги відеороликами про українців у Північній Німеччині та про окремі зворушливі культурні проєкти. Сподіваємося поступово поповнювати його новими цікавинками. Запрошуємо відслідковувати!», - запросили в консульській установі.

Дипломати генконсульства також висловили готовність розміщувати надіслані відео, які стосуються України та українців в їхньому консульському окрузі, або містять матеріал про Україну, який може бути цікавим для німецької аудиторії.

Наразі на Ютуб-каналі можна переглянути сюжети медіа-проєкту UKRAЇNER про український хор та українську художницю і громадську активістку Юлію Марушко у Гамбурзі; відео про проєкт «Ляльки для ненароджених» за участі майстринь народної ляльки-мотанки з України та світу (Норвегія, Німеччина, Португалія) на вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років; музичні виступи.

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