“Жінка і війна”: у Гамбурзі проходить виставка української художниці Марушки

“Жінка і війна”: у Гамбурзі проходить виставка української художниці Марушки

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Укрінформ
В одній з п’яти найбільших церков Гамбурга - у головній церкві святого Миколая - до 31 травня триває виставка під назвою “Щоденник Марушки “Жінка і війна”.

Про це повідомляє сайт церкви.

Виставка проходить в особливому форматі - без вернісажу та фінісажу, але вона намагається під час пандемії привернути увагу до війни на сході України.

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Художниця Юлія Марушка презентує понад 50 робіт, написаних за останні п’ять років. Це мистецька хронологія сучасної України - експресивні триптихи, акварелі, вірші, мінімалістичний одяг, вірші, вишивка, фотографії та картини.

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