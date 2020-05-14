“Жінка і війна”: у Гамбурзі проходить виставка української художниці Марушки

В одній з п’яти найбільших церков Гамбурга - у головній церкві святого Миколая - до 31 травня триває виставка під назвою “Щоденник Марушки “Жінка і війна”.

Про це повідомляє сайт церкви.

Виставка проходить в особливому форматі - без вернісажу та фінісажу, але вона намагається під час пандемії привернути увагу до війни на сході України.

Художниця Юлія Марушка презентує понад 50 робіт, написаних за останні п’ять років. Це мистецька хронологія сучасної України - експресивні триптихи, акварелі, вірші, мінімалістичний одяг, вірші, вишивка, фотографії та картини.