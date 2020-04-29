Українська дизайнерка організувала в Ухані онлайн-виставку, присвячену пандемії

У китайському місті Ухань розпочалась міжнародна онлайн-виставка «Розблоковані», присвячена пандемії та питанням охорони здоров’я.

Про це повідомляє посольство України в Китаї.

«Митці з різних куточків світу, опинившись у спричиненому пандемією коронавірусної хвороби карантині, взялися втілити свої почуття у мистецькі твори, щоб підбадьорити одне одного та нас з вами», - йдеться у повідомленні.

Онлайн-виставка «Розблоковані» / Фото: UNI ART EDUCATION

Зазначається, що одним з організаторів виставки є українка Катерина Вітчинкіна – викладач дизайну Інституту технології моди провінції Цзянсі, член Спілки дизайнерів України, яку карантин застав у провінції Хубей.

Виставка відбувається у режимі онлайн за сприяння освітньої компанії «Uni Education». Свої роботи вже надіслали митці з України, Китаю та деяких інших країн.

У посольстві закликали охочих громадяни долучитися до заходу, для чого необхідно виконати твір у жанрі живопису, графіки, фотографії, дизайну одягу, ілюстрації, цифрового мистецтва чи скульптури на тему, яка б висвітлювала тривалу пандемію та питання охорони здоров’я, засканувати чи зробити фото своєї роботи і до 10 травня надіслати на адресу uniartedu@126.com разом з інформацією про автора.

Твори будуть опубліковані на платформі WeChat у пабліку «Uni Education», а також у групі виставки в соцмережі Facebook за посиланням.

Після завершення виставки кожному автору робіт буде надіслано електронний Сертифікат учасника та Каталог виставки.